صحيفة جيروزاليم بوست: انهيار الامبراطورية الأميركية بات وشيكا

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية مقالة تعترف فيها بان الامبراطورية الأميركية بدات تنهار في العالم.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”: “ما تم إنشاؤه منذ اكثر من 120 عاماً نتيجة غزو هاواي والفلبين ليصبح اقوى امبراطورية في التاريخ، الآن قد اصبح حجمه سخيف، وخسائره باهظة واهدافه غير مترابطة”. وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تصارع فيه عدداً من القضايا، بما في ذلك عملية الإجهاض، والحد من التسلح، كان ايضا تراجع الامبريالية الأميركي أحد الاهداف المشتركة بين أوباما وترامب والآن جو بايدن.

ويتابع المقال بالقول انه بالنظر إلى تاريخ الامبريالية الأميركية، فإن التراجع على المسرح العالمي هو الشيء الوحيد الذي صنع جو بايدن.

وبحسب الكاتب، تمتلك الولايات المتحدة الآن أكثر من 800 قاعدة عسكرية (اكثر بـ20 ضعف من الجيوش الأربعة الاقوى في العالم)، و 200 الف جندي خارج حدودها (حجم الجيش الفرنسي باكمله) والآن اكثر من 150 دولة تستضيف قوات أميركية من اصل 195 دول حول في العالم.

ووفقا للكاتب، فإن الميزانية العسكرية الأميركية تكلف 770 مليار دولار سنوياً ، ومع ذلك فإن الهزيمة في افغانستان ستكون على الارجح آخر حرب امبريالية أميركية.

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