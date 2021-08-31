عبداللهيان يقول إنّه التقى وزير الخارجيّة السعودي على هامش قمّة بغداد

أكّد وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلثاء، أنّه التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش مؤتمر دول جوار العراق، الذي عقد في بغداد السبت الماضي.

وقال عبداللهيان، في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني، إنّ بن فرحان “بارك له” توليه منصب وزير الخارجيّة، كما أبلغه أنّ الحكومة السعودية “ستبدأ اتصالاتها مع إيران مع بدء مهام الحكومة الجديدة فيها”.

لكنّ عبداللهيان أشار في الوقت نفسه إلى أنّه “لم تجرَ محادثات مع السعوديين خلال الزيارة”.

كما نوّه وزير الخارجية الإيراني بالمحادثات التي أجراها مع رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، مشيراً إلى أنّها كانت “جيدة”، وقال إنّ بن راشد “رحّب بتنمية التعاون التجاري مع الجمهورية الإسلامية”.

وأضاف: “لقد تباحثت أيضاً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد حول تنمية العلاقات بين البلدين”.

وقال عبداللهيان إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “جاء إليّ مرتين وقال انهم يرغبون بأن تكون لي زيارة إلى باريس لمواصلة المحادثات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما توفرت الفرصة للقاء مع الرئيس المصري بحضور الرئيس العراقي”.

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