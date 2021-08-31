عظمة الإيمان اقوى من الطغيان..المرجع الخالصي: انتصار الشعب الافغاني اليوم يبشرنا بفجر قادم في بغداد وحتى فلسطين بإذن الله تعالى

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

انتصفت الليلة البارحة، وبعد عشرين سنة من الغزو والاجرام والإرهاب والاحتلال على يوم جديد في أفغانستان مقبرة الغزاة وعلى شعبها المجاهد الأصيل والأمة الواعية ولا يوجد جندي أمريكي ولا أجنبي على أرضها!؛ في واحدة من أعظم الانتصارات في تاريخ أمتنا المعاصر؛ ليثبت للعالم من هو الاعظم الإيمان ام الطغيان، قندهار التي سخر منها الجاهلون الحاقدون، ام شيكاغو مرتع الرذيلة والفساد والتحلل التي أعجب بها الاذناب الخائرون..

انه فجرٌ حقيقي جديد يذكرّنا بفجر الثورة الإسلامية واسقاط نظام الشاه العميل، ما أرعب حلفائه من الخونة المأجورين، وفجر اليوم يشير إلى فجر قادم في بغداد وحتى فلسطين بإذن الله تعالى.

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