محكمة استئناف نينوى تنظم ورشة عمل حول إشاعة…

الثقافة القانونية

بغداد / إعلام القضاء

نظمت رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية ورشة عمل تحت عنوان “إشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق والمحاكمة ودور السلطة القضائية” شهدت حضور عدداً من السادة القضاة وبمشاركة نخبة من الاعلاميين العاملين في القنوات التلفزيونية والاذاعية المحلية في المحافظة.

وأفاد مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “الورشة حضر فيها القاضي السيد رائد حميد المصلح الناطق الإعلامي لرئاسة الاستئناف والقاضيين السيدين تحسين إسماعيل حسن وعامر مرعي الربيعي نائبي رئيس الاستئناف اضافة الى نخبة من الاعلاميين في المحافظة”.

واضاف أن “رئيس الاستئناف تطرق خلال الورشة إلى الهدف من أقامتها والكامن بتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق والمحاكمة في الدعاوى الجزائية، كما تمت الإجابة على اسئلة الصحفيين بخصوص العديد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها ملف تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة نينوى جراء وجود الالاف من معاملات التعويض التي تم اعادتها من اللجنة المركزية في بغداد الى اللجنة الفرعية لتعويض ممتلكات المتضررين في محافظة نينوى وفقاً لأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”.

كما تناولت الورشة مواضيع شتى تعلقت بـموضوع معالجة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والاجراءات القضائية ازاء مرتكبيها، اضافة الى موقف القضاء من ملف المقابر الجماعية التي خلفتها عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى، حيث أوضح القضاة للاعلاميين بأن هذا الموضوع يحكمه قانون المقابر الجماعية ويتبع القانون الإداري ويحتاج فتح هذا الملف الى موافقات رسمية وإجراءات معقدة وجهود فنية متخصصة مع الاشارة الى فتح عدد من المقابر الجماعية في سنجار وتلعفر وبادوش.

ونوقش خلال اللقاء مسألة تشابه الأسماء والوسائل والإجراءات المتخذة من قبل محكمة تحقيق نينوى، منها اصدار أوامر القبض بالاعتماد على الاسم الرباعي للمتهم وليس الاسم الثلاثي، وخلصت الورشة الى التأكيد على أهمية دور الاعلام في نقل الحقائق وإظهارها للمواطنين بما يسهم في خدمة الصالح العام.

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