مسرور بارزاني: الدكتور كاظم حبيب كان مدافعاً صلباً عن حقوق شعب كوردستان

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاثنين، برقية تعزية برحيل الشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب.

وقال رئيس الحكومة في البرقية: «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل الكاتب والمفكر والشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب».

وأضاف، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم، «لقد كان الدكتور كاظم مدافعاً صلباً عن حقوق الإنسان وحقوق شعب كوردستان، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة وأشاطرها الأحزان، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان».

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