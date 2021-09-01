الخدمات النيابية تطالب بتركيز إزالة التجاوزات على مناطق بغداد الراقية

بغداد/ نبأ مشرق

طالبت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، الاثنين، بتركيز حملة إزالة التجاوزات على مركز بغداد ومناطقها الراقية، مشيرة إلى تسجيل عدد من النقاط السلبية على الآليات المعتمدة حالياً، منتقدة ما اعتبرته عدم التعامل مع الجانب الإنساني، لاسيما للعائلات الفقيرة التي لا مأوى لها.

ويقول عضو لجنة الخدمات النائب عباس يابر في تصريح إلى (المدى)، إن “التجاوزات في العراق تأخذ صوراً متعددة منها تشييد دور سكنية في مناطق زراعية، أو ضمن التصميم السكاني في الأحياء والمدن”.

وتابع يبار، أن “هناك تجاوزات أخرى في المباني العامة والشوارع، إضافة إلى الخروج عن المحددات للدور السكنية والاستيلاء على الأرصفة”.

وتحدث، عن “نوع آخر من المخالفات القانونية في هذا الإطار، المتمثلة بالبسطيات والأكشاك التي تنصب بنحو عشوائي، والمولات التجارية المقامة على أراض خلافاً للسياقات القانونية”.

وأورد يابر، أن الجميع مع حملة رفع التجاوز التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات”، مستدركاً “ينبغي أن ترافقها تعليمات صريحة وواضحة تمنع الاجتهادات الشخصية لبعض المسؤولين”.

وحث الجهات المختصة على “إبعاد الحملة في الوقت الحالي عن الفقراء والتوجه إلى النافذين في المواقع المهمة الذين تعدوا على أملاك الدولة طيلة السنوات الماضية”.

ويرى، أن “الحملة ينبغي أن تبدأ من الأحياء الراقية في بغداد، ومناطقها المميزة وتحديداً الصالحية والكرادة والمنصور والجادرية، ومن ثم يتم التوجه إلى الأطراف، وبقية المحافظات”.

وشدّد يابر، على أن “ما يجري حالياً من حملات ترافقها العشوائية وعدم التعاطي مع المواطنين من خلال الظرف الإنساني أو اللجوء إلى الإنذار المسبق قبل التنفيذ بالإزالة، وهناك سلبيات كثيرة تم تشخيصها”.

وأفاد، بأن “مجلس النواب الحالي عمل مبكراً على معالجة موضوع العشوائيات من خلال سن تشريع خاص لهذا الملف”.

ومضى يابر، إلى أن “القانون قد وصل إلى مرحلة التصويت بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية له وجميع المناقشات، لكن المتبقي من عمر الدورة الحالية لا يسمح بذلك؛ بسبب قرب موعد الانتخابات، وبالتالي سيتم تأجيله إلى البرلمان المقبل”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال فاخر، في تصريح إلى (المدى)، أن “حملة رفع التجاوزات لكي تطبق في جميع أنحاء العراق يشترط أن تبدأ من الذين تطاولوا على عقارات الدولة والمباني الرسمية لاسيما الشخصيات النافذة”.

وأضاف فاخر، أن “الجانب الإنساني تجب مراعاته لاسيما بالنسبة للذين أقاموا دوراً في مناطق عشوائية، حيث ينبغي عدم تركهم في العراء”.

ولفت، إلى أن “موضوع التجاوز قد مر بمراحل وسنوات، وتنبغي مواجهته بسلطة القانون من جهة، وبتعامل إنساني وواجبات للدولة تجاه الطبقات الفقيرة من جهة أخرى”.

وشدد فاخر، على “أهمية تشييد مجمعات سكنية ضخمة تسكنها العائلات من خلال اللجوء إلى الاستثمار وغيرها من الطرق القانونية التي تخفف عن كاهل المواطن البسيط”.

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