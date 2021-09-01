الشاعر حسن الحضري يطالب موقع قاعدة بيانات الشعر بتقديم اعتذار رسمي له بسبب خطإٍ جسيم من الموقع

طالب الشاعر والكاتب حسن الحضري، عضو اتحاد كتاب مصر، موقع قاعدة بيانات الشعر بتقديم اعتذار رسمي له؛ بسبب خطإٍ جسيم وقع فيه الموقع؛ حيث قام الموقع بنسبة إحدى قصائد الشاعر حسن الحضري، إلى غيره؛ وقال الحضري: إنه قد قام بتصوير القصيدة من الموقع ونسخها؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم يبادر الموقع بإصلاح الأمر وتقديم الاعتذار المناسب، ولم يذكر الحضري تفاصيل أخرى، لكنه أكد أنه لن يمهل الموقع طويلًا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الموقع.

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