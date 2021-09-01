الموارد المائية في ذي قار تقاضي وحدات إدارية بسبب تجاوزات المياه

اتهمت مديرية الموارد المائية في ذي قار، أمس الأول الاثنين، قسماً من الإدارات المحلية في المحافظة بالتدخل في توزيع المياه دون علمها، كاشفة عن إقامة دعاوى قضائية بحقها، منتقدة القيام بفتح بعض الجداول المغلقة بشكل غير رسمي ليلاً. وقال مدير الموارد المائية في ذي قار غزوان السهلاني في تصريح إلى (المدى)، إن “تعاون الفلاح والحكومات المحلية هو أمر ضروري بالنسبة لموضوع المياه”.

وأضاف السهلاني، أن “الدائرة لا تستطيع إيصال المياه بسهولة إلى مناطق مثل سيد دخيل والإصلاح من دون وجود تعاون الوحدات الإدارية في مناطق الفجر والقلعة والرفاعي والنصر والشطرة بتطبيق نظام المراشنة، فضلا عن التزام الفلاحين”. وأشار، إلى أن “الموارد المائية ملزمة بتوفير الحصة المائية للفلاح عندما لا يتجاوز على حصة غيره من المياه، لأنه عندما يتجاوز على حصة أخرى سيتجاوز الجميع”. وشدد السهلاني، على أن “طواقم المديرية في ذي قار تعمل وحيدة، في الميدان وتغلق الجداول نهاراً لكنها تتعرض إلى الفتح ليلاً بدون علمنا”.

ويواصل المسؤول المحلي، أن “الجداول كثيرة وأعدادها بالمئات ولا نستطيع تأمين حارس لكل جدول”. ومضى السهلاني، إلى أن “قسماً من الوحدات الإدارية هي من توعز بفتح الجداول بدون علم الموارد المائية”، وتحدث في الوقت ذاته عن “إقامة دعاوى قضائية بحق تلك الإدارات؛ لأنها تتسبب بإرباك العمل”.

يشار إلى أن مديرية الزراعة في المحافظة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إعداد الخطة الزراعية من المحاصيل الستراتيجية والخضروات للموسم الزراعي الشتوي بـ575 ألف دونم، منوهة إلى أن الخطة تم تقديمها من خلال لجنة مشتركة مع مديرية الموارد المائية، وهي بانتظار الموافقة من قبل اللجنة المركزية في بغداد أو التعديل عليها.

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