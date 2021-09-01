بيان رسمي : هذا ماناقشه مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه الاسبوعي

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2021، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كردستان ووصفها بأنها زيارة مهمة وتاريخية وتظهر الأهمية التي توليها فرنسا لعلاقاتها مع إقليم كوردستان، وهي دلالة على المكانة القوية لإقليم كوردستان على الصعيد الدولي.

وبعد ذلك، قدم كل من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ملخصاً لأهمية مشاركة إقليم كوردستان في الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وجدواه بالنسبة لإقليم كوردستان.

وفي جزء آخر من الاجتماع، سلط وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح الضوء على آلية تنفيذ قرار آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتوفير النفط الأبيض للمواطنين خلال موسم البرد، وحل مسألة ارتفاع أسعار البنزين مع مراعاة صحة المواطنين وحياتهم ومنع استيراد الوقود ذي الجودة الرديئة إلى الإقليم. كما جرى عرض جهود وزارة الثروات الطبيعية مع وزارة النفط العراقية لإرسال بنزين عالي الأوكتان ونفط أبيض إلى إقليم كوردستان، والذي من المتوقع أن يتم في المستقبل القريب.

وفي الجزء الثالث من الاجتماع، تم استعراض نتائج اجتماع الوزراء المعنيين والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة حول حل مسألة المخابز والأفران وارتفاع أسعار الخبز والصمون وتقديم الدعم والتسهيلات للوزارات المعنية في هذا الشأن، فقد اتخذت الوزارات المعنية قرارات في الماضي بتقديم التسهيلات والدعم للمخابز والأفران في توفير مستلزماتها وإعادة تنظيم ملف استيراد الطحين (الدقيق) من خارج إقليم كوردستان.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع والعمل على ضمان جودة الطحين المستورد من حيث الصحة والقيمة الغذائية، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، الأمر الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحماية أرواحهم، وتأمين الخبز والصمون، وهما من الضروريات الرئيسية، بسعر أنسب وبجودة أفضل، وتوصية لجان القائممقامية والأمن الغذائي لإجراء المتابعة في الأسواق.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، عرض وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ووزيرة الزراعة والموارد المائية بيگرد طالباني المشروعات والخطوات التي اتخذتها الوزارتان لتأمين مياه الشرب للمواطنين، وخاصة في مجال حماية المياه الجوفية، ووضع حد لزيادة انخفاض مستوياتها وضرورة الاستفادة من موارد المياه الجوفية من خلال إنجاز مشاريع السدود والبحيرات لتخزين المياه وتخصيص ميزانية للاستخدام الضروري لإدارة مياه المدن.

وبعد ذلك، تحدث وزيرا التربية آلان حمه سعيد، والصحة سامان برزنجي عن الاستعدادات والإجراءات المتخذة لحماية تجمعات تلاميذ وطلبة المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 من خلال زيادة مراكز التطعيم باللقاحات لمعلمي التربية وأستاذة وطلبة وتدريسيي الجامعات والمعاهد، وأكد مجلس الوزراء على إطلاق برنامج الرعاية والتطوير في التربية والتعليم، وهو ما يخلق جيلاً متعلماً وسليماً ومثقفاً مع مراعاة الحفاظ على حياته وصحته.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء وزارتي النقل والاتصالات والداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل بشرائح الهاتف (سيم كارت) من دون استمارة، على أن يتم ذلك بالطريقة التي تتطلب كافة معلومات مشتركي السيم كارت من الآن فصاعداً، وهو ما يتوجب على شركات الهاتف المحمول الالتزام بذلك، فيما ستتخذ وزارة الداخلية إجراءات ضد المخالفين الذين يسيئون استخدام أجهزة الاتصالات.

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