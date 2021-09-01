جريزمان.. «أحزان الرحيل»

قال اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، إنه قدم كل ما بوسعه بقميص برشلونة الإسباني لكرة القدم، وإنه انزعج إزاء نهاية فترة وجوده مع الفريق بشكل مفاجئ، وذلك مع عودته إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وعاد الفرنسي الدولي جريزمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد إعارة، مع التوأم بضمه بعقد نهائي، وذلك بعد أن قضى عامين فقط ضمن صفوف برشلونة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع جريزمان من أتلتيكو في عام 2019، لكن اللاعب البالغ 30 عاماً لم ينجح في تقديم أفضل مستوياته بقميص الفريق الكتالوني.

وسجل جريزمان، لاعب ريال سوسييداد السابق، المشاركة رقم 100 له بقميص برشلونة في كل المسابقات قبل أسبوعين، وكان يتطلع إلى الاستمرار ضمن صفوفه ليحقق مئوية جديدة.

لكنه شارك بعدها في مباراتين فقط، قبل أن تحسم صفقة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وفي أول تعليق له على الصفقة، لجأ جريزمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الشكر لجماهير برشلونة على دعمه خلال العامين الماضيين.

وقال جريزمان عبر «تويتر»: «أقول وداعاً مع شكركم على هذا الحب، لقد قدمت كل ما بوسعي من أجل هذا القميص»، وأضاف: «شاركت مع هذا النادي الكبير وأشعر بالحزن لعدم استطاعتي الاستمرار وسط حضوركم في المدرجات، لكنني فخور بأنني كنت واحداً منكم».

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