حب الفجر !…..

للشاعر الهنغاري ـــ شاندور شييك

ترجمة : مهدي قاسم

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أنا أحب شخصا ضاحكا

بوجه مخضب بلون وردي ،

وهو يفرح عندما يقهقه

والذي يذهب إلى الحرب وهو يغني .

نسائم آذار لي أنا وحدي ،

أنا أحب براعم بكر نضرة

وانشطار الندى على شفاه أعشاب ظامئة

فالفجر الفضي إشعاعا هو عشقي الابدي .

أنا رَجلي طفل وديع ،

طفل ضاحك ذو عيون كبيرة

الذي به كل شيء بكر ــ

حيث تتفتح البذور برعما بألف قوة .

رَجلي أنا الذي يصحو

ينطلق مندفعا حيثما يشاء ،

الذي انتصاره ، هو حلمه ،

الذي في قلبه يترنم نشيدا للمستقبل

أحب الذي يعرف ما يريد ،

وهو بمثابة أمل ووعد ،

فلي الدم و النار ،

و الحياة الفتية المتوثبة .

أعشق إشراقة الشمس كعاشق ولهان

أتقدم بغبطة نحو مطلع الفجر

روحي المتقدة هي روح نيران

و لبزوغ الفجر اهدي أغنيتي

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