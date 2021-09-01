حب الفجر !…..
للشاعر الهنغاري ـــ شاندور شييك
ترجمة : مهدي قاسم
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أنا أحب شخصا ضاحكا
بوجه مخضب بلون وردي ،
وهو يفرح عندما يقهقه
والذي يذهب إلى الحرب وهو يغني .
نسائم آذار لي أنا وحدي ،
أنا أحب براعم بكر نضرة
وانشطار الندى على شفاه أعشاب ظامئة
فالفجر الفضي إشعاعا هو عشقي الابدي .
أنا رَجلي طفل وديع ،
طفل ضاحك ذو عيون كبيرة
الذي به كل شيء بكر ــ
حيث تتفتح البذور برعما بألف قوة .
رَجلي أنا الذي يصحو
ينطلق مندفعا حيثما يشاء ،
الذي انتصاره ، هو حلمه ،
الذي في قلبه يترنم نشيدا للمستقبل
أحب الذي يعرف ما يريد ،
وهو بمثابة أمل ووعد ،
فلي الدم و النار ،
و الحياة الفتية المتوثبة .
أعشق إشراقة الشمس كعاشق ولهان
أتقدم بغبطة نحو مطلع الفجر
روحي المتقدة هي روح نيران
و لبزوغ الفجر اهدي أغنيتي
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