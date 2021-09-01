ملاحقة جهات سياسية مرتبطة بدول تسعى لتزوير الانتخابات

بغداد/محمد صباح

لم تهدأ الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني طوال الأيام الماضية، وهي تتعقب تحركات مجاميع وشبكات متهمة بالانتماء لجهات وشخصيات سياسية وحزبية تعتزم التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وما يثير المخاوف والقلق لدى كتل سياسية أخرى رافضة لمحاولات التزوير أن هذه الجهات التي اعتقلت مرتبطة بدول إقليمية ودولية تسعى لتغيير نتائج الانتخابات النيابية لصالح كتل وشخصيات سياسية محددة ومعينة، مطالبة القيام بضربات وقائية ضد هذه الجهات التي تصر على التزوير. وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة (يونامي) هينيس بلاسخارت قد حذرت من مغبة تزوير الانتخابات المتوقع إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، داعية واشنطن إلى زيادة عدد المراقبين الأجانب للانتخابات بما يضمن نزاهتها.

وقبل أكثر من خمسة أيام تقريبا ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على عصابة لديها معدات لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث لا يزال أفراد هذه العصابة تحت التحقيق.

وذكر محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الأسبق في تصريح إلى (المدى) أن “قسماً من الجهات السياسية تصر على تزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة عبر تلقيها دعماً من جهات دولية وإقليمية”، معتبراً أن “هذه المحاولات بائسة؛ بعد كشفها من قبل الأجهزة الأمنية ورصد تحركاتها”.

وتابع المشهداني، أن “جهاز المخابرات على علم بهذه التحركات والمحاولات وأسماء الجهات التي تعمل على هكذا أجندات”، واصفا عمل هذه “الجهات التي تنوي تزوير الانتخابات بالغبية، لأنها تتصور أن جهاز المخابرات، لن يستطيع الوصول إليها”.

وأطاحت السلطات القضائية الخميس الماضي بمجموعة من الأشخاص يحترفون الابتزاز الالكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغيير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى عبر بيان له صدر من مكتبه الإعلامي أن “هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية”ـ منوها إلى أن “أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تمت مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكمل المشهداني حديثه عن إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات وتزويرها، بالقول إن “قسماً من السياسيين مصرون على تزوير الانتخابات، كما أنهم كانوا مصرين على نهب المال العام”، منبها إلى أن “المجتمع الدولي هذه المرة لن يرحم المزورين، وسيؤدي إلى نتائج وخيمة لم تكن في مصلحة العراق”.

ومن أجل ضمان سلامة الانتخابات المبكرة استعانت الحكومة العراقية، بفريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة للحد من حالات التزوير المتوقع حصولها بسبب سطوة الكثير من الكتل السياسية التي تمتلك السلاح المنفلت.

وطالب المشهداني وهو مرشح عن تحالف عزم عن محافظة بغداد “الأجهزة الأمنية القيام بضربات وقائية ضد هذه الجهات التي تروم التزوير”، متسائلاً “ماذا ينفع في حال حدثت أو وقعت حالات تزوير في الانتخابات؟”.

وأشار، إلى أن “الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه المعلومات بسرية تامة وتحاول تسريبها إلى كل الجهات السياسية وغير السياسية”، مبدياً استغرابه من “الإطاحة بمقداد الشريفي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق في مطار بغداد”. وتابع “لا نمتلك المعلومات الدقيقة عن عملية اعتقال الشريفي، هل كانت بسبب حالات تزوير سابقة أو غيرها؟” مضيفا أن “الأجهزة الأمنية تتكتم على هذه المعلومات ولا تفصح عنها إلا بعد تأكدها من دقة التهم التي وجهت إليه”.

وفي إطار ذلك، أطاحت لجنة مكافحة الفساد التي يقودها الفريق احمد أبو رغيف بالعضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي في مطار بغداد، وتناولت وسائل إعلام مختلفة أن أسباب الاعتقال تتعلق بتزوير الانتخابات بعد شكاوى كثيرة وصلت حول فساده وتزويره النتائج والأرقام لصالح جهات سياسية.

وفي مقابل ذلك حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت من مغبة تزوير الانتخابات المزمعة في 10 تشرين الأول المقبل، ودعت واشنطن إلى زيادة عدد المراقبين الأجانب للانتخابات بما يضمن نزاهتها.

وذكرت بلاسخارت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن “مصداقية الانتخابات المقبلة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاحها تقع على عاتق الأطراف والسلطات العراقية المعنية”.

من جهته أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ(المدى) أن محاولات التزوير مازالت قائمة، إذ لاحظنا قبل فترة قليلة وجود حالات بيع وشراء لبطاقات انتخابية، وثم اعتقال جماعات متخصصة بتزوير الانتخابات”.

وتابع المصدر، أنه “من الضروري منع تزوير الانتخابات في كل المفاصل وعلى وجه الخصوص في المركز الوطني (تجميع النتائج وإدخالها في السيرفرات)” مشدداً على أن “المركز يتطلب رقابة من قبل متخصصين مستقلين وليسوا حزبيين”.

وأكد، أن “قسماً من الكتل السياسية مازالت تصر على تزوير الانتخابات من اجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد”، منوها إلى أن التزوير “غالباً ما يقلب موازين نتائج الانتخابات من جهة سياسية إلى جهة سياسة أخرى”.

وفي العام 2018 شكل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لجنة للتحقق من وجود تلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية، وتكونت هذه اللجنة في حينها من جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أن “الانتخابات الماضية شهدت حرق صناديق الاقتراع في الرصافة”، مؤكداً أن “اللجنة التي شكلها العبادي اثبتت وجود حالات تزوير في الكثير من مراكز الانتخابات وبمختلف المحافظات بعد حرق أجهزة تحقق النتائج”.

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