نواب: أوراق الإصلاح للكسب الانتخابي وتأثيرها ينتهي بعد ساعات من التوقيع

بغداد/ تميم الحسن

يقع خلف ورقة الإصلاح السياسي التي كانت السبب وراء عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الانتخابات بعد شهر من إعلان المقاطعة، أكثر من 10 أوراق ومواثيق وإصلاحات جرى طرحها في الـ12 سنة الأخيرة.

اغلب تلك الأوراق بحسب مراقبين ونواب لم يتعد تأثيرها لحظة توقيعها، بسبب عدم التزام الموقعين بالبنود واستمرار الخلافات بينهم، فضلا عن أن معظم تلك الاتفاقيات كانت تحمل نقاطا غير واقعية، وطرحت لكسب الرأي العام.

وطرحت أوراق متعددة منذ 2008 عن طريق الزعامات السياسية، أو البرلمان، أو من طرف سياسي واحد، وكانت تعالج الجانب السياسي أو الانتخابات أو حتى الاقتصاد، وبعضها وصلت إلى مئة صفحة.

وجرى في العراق ما يشبه العرف السياسي، حيث تنطلق هذه الأوراق في العادة قبل كل انتخاب أو بعد حركات احتجاجية، حيث يتم تكرار نفس العبارات المستخدمة في المواثيق السابقة، والتي هي اغلبها قوانين وإجراءات ترحل من دورة برلمانية إلى أخرى ومن حكومة إلى ثانية.

أوراق في الأنعاش!

عامر الفايز، وهو زعيم تحالف تصميم، وهو تحالف جديد يخوض الانتخابات لأول مرة، يقول لـ(المدى) إن “هذه الأوراق لم تنشأ في الأساس لتعيش لوقت طويل وإنما تطرح لكسب الرأي العام والتأثير على الانتخابات”.

في 2008 كانت أول ورقة إصلاح سياسي طرحت في الولاية الأول لحكومة نوري المالكي، وكانت حينها الخلافات السياسية متصاعدة على خلفية إقرار الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.

وحملت ورقة الإصلاح حينها بنودا منها إجراء استفتاء للعراقيين على الاتفاقية، وهو أمر لم يحدث، وقام البرلمان في نفس العام بالتصويت على الاتفاقية دون الالتفات لرأي الشارع.

وجاءت في ورقة الإصلاح، التي قدمتها حينها أطراف سياسية كانت ضد الاتفاقية، بنود تطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين وإجراء تعديلات على الدستور.

فضلا عن احترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية والعمل على إلغاء الهيئات غير الدستورية وإعادة بناء القوات المسلحة وإنهاء ملف المهجرين واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة.

وكذلك أكدت الوثيقة على “استيعاب المجاميع المسلحة التي ألقت السلاح والمستعدة لإلقاء السلاح”.

واغلب ما جاء في الوثيقة تم تكراره مرة أخرى في أوراق تم طرحها في السنوات اللاحقة حتى آخر ورقة إصلاح قبل بضعة أيام.

ويضيف الفايز وهو نائب عن البصرة: “كل تلك الأوراق الإصلاحية لم تكن بمدى طويل أو ستراتيجي، وإنما تنتهي سريعا بعد توقيعها بوقت قصير”.

ويتابع النائب: “كل ورقة إصلاحية يجري الإعداد لها إعلاميا بشكل كثيف ولكن بعد ذلك لا تطبق على أرض الواقع”.

لاستيعاب الاحتجاجات

وفي 2011 أطلق المالكي عدة إجراءات كانت شبيهة بالورقة الإصلاحية على خلفية تظاهرات كبيرة نددت بسياسة وأداء الحكومة، وعرفت حينها بإصلاحات أو “مهلة المائة يوم”.

وكان من المفترض أن يقوم رئيس الحكومة وقتها بمراجعة أداء الوزارات وعرض تقرير الإنجازات على الرأي العام، وهو أمر لم يحدث.

كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.

وأعلن حينها عن إمكانية إجراء ترشيق وزراء، وهي إجراءات تم الحديث عنها مرة أخرى بعد ذلك في حكومة حيدر العبادي.

وينتقد عامر الفايز الذي يقدم تحالفه (تصميم) 43 مرشحا في عموم البلاد، الأطراف التي تقوم بالمشاركة وتبني تلك الاتفاقيات والمواثيق.

الفايز، يعتبر، أن “اغلب الموقعين لم يكونوا قد احترموا توقيعهم على تلك الأوراق وإلا لما كانوا تنصلوا عنها بعد ذلك”.

ويمضي قائلا: “هذه الأوراق تشبه ما يحدث في كل تحالف يسبق الانتخابات، فالجميع يتحدث عن تحويل التحالف إلى مؤسسة لكن الخلافات تدب داخل التحالف بمجرد انعقاد أول جلسة في البرلمان”.

الطريق إلى ولاية ثانية

في 2012 كانت وثيقة كبيرة ومفصلة قد عرضت على القوى السياسية ووافق عليها الجميع قبل أن يتنصل التحالف الوطني بعد ذلك والذي كان داعما حينها ولاية ثانية للمالكي..

الاتفاقية أطلق عليها حينها اسم “اتفاقية اربيل”، وتضمنت 3 أجزاء، تتعلق باتفاق القوى الكردية مع التحالف الوطني، وعمل مجلس السياسات الستراتيجية والذي كان يفترض أسناده إلى اياد علاوي، واتفاق القوى الكردية مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة جديدة.

وحملت الاتفاقية أكثر من 50 نقطة، تتعلق بكل عمل السلطات الثلاثة، وإعادة هيكلة القوات الأمنية، وتقاسم السلطة، واحترام القضاء.

لكن في نفس العام أطلق التحالف الوطني الداعم للمالكي وثيقة إصلاحية أخرى، وقال حينها إنها حملت كل ما جاء في اتفاقية اربيل وتعديلات رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني.

لكن في النهاية لم يتحقق أكثر بنود الورقة وعصفت الخلافات بالقوى السياسية في الولاية الثانية للمالكي حتى ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 2014.

وبدأ حيدر العبادي رئيس الحكومة الجديد حينها بإطلاق أوراق إصلاحية متعددة عرفت بـ”حزم الإصلاح” على اثر تصاعد الاحتجاجات في البلاد.

ورشق العبادي في 2015 كثيرا من حكومته وألغى مناصب رئاسية، لكن تدريجيا عادت باحكام قضائية، رغم تأييد البرلمان.

وفي نفس العام قدم رئيس البرلمان سليم الجبوري ورقة إصلاح شملت إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان وتقليص الحمايات، وهي إجراءات تم التخلي عنها تدريجياً بعد فتور التظاهرات.

إصلاح الحشد والتسوية

وبعد عام أطلق مقتدى الصدر ورقة إصلاحية جانبية تخص أوضاع الحشد الشعبي الذي تشكل حينها بعد انتشار “داعش”.

وأعلن التيار الصدري حينها عن تسليم الورقة إلى رئاستي الجمهورية والبرلمان، وتحمل بنود عن آلية عمل الحشد وارتباطه، واغلبها لم يتحقق ما دفع حكومة عبد المهدي بعد ذلك الى إصدار أوراق إصلاحية جديدة بخصوص الحشد.

وبعد عام من ورقة الصدر، تم توقيع وثيقة الإصلاح الوطني من قبل الرئاسات الثلاثة، والتي تضمنت على نفس البنود السابقة، من احترام الدستور، والإصلاح السياسي والاقتصادي وترشيق الحكومة.

وقبل نهاية حكومة العبادي، كان عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة قد أطلق ورقة سماها بـ”التسوية السياسية”.

وأطلق الحكيم الورقة آنذاك بصفته زعيم التحالف الوطني وهو اكبر كتلة برلمانية وقتذاك، وهدفت إلى “تصفير الأزمات” وترتيب الأوضاع بعد التخلص من “داعش”.

وأغلب ما جاء في الورقة تمت إعادته مجددا في أوراق لاحقة، مثل ميثاق الشرف الذي أطلقته القوى السياسية قبيل انتخابات 2018.

وتحدث الميثاق حينها عن نزاهة الانتخابات (وشهدت حينها الانتخابات اكبر عمليات تزييف بحسب الأمم المتحدة)، وتحييد القوات الأمنية وعدم تدخلها بالملف السياسي، واحترام الدستور والقضاء، وهي عبارات كررت بعد ذلك في وثيقة إصلاح الأخيرة التي نالت موافقة مقتدى الصدر.

وثائق تشبه البرامج الانتخابية

وبعد نهاية الانتخابات وظهور النتائج، قام عادل عبد المهدي رئيس الحكومة الجديد حينها بإطلاق ثلاث حزم إصلاحية ضمن سياسة إصلاحية جديدة أعقبت التظاهرات التي بدأت في تشرين 2019.

ولم تتحقق اغلب تلك البنود حيث جاءت حكومة مصطفى الكاظمي على أنقاض أخطاء عبد المهدي لتصحيح الأوراق، وأطلق الكاظمي بدوره ورقة من 100 صفحة عن الإصلاح الاقتصادي، ويثار حولها جدل كبير.

ويقول رحيم الدراجي زعيم حركة كفى التي تشارك في الانتخابات المقبلة في تصريح إلى (المدى) إن الأوراق الاقتصادية والسياسية “تشبه البرامج الانتخابية للحكومات، في أغلبها أوراق إنشائية ليس لها أي تأثير على الواقع”. وآخر تلك الأوراق التي طرحت مؤخرا تحت اسم وثيقة الإصلاح السياسي، لم يجر قبلها إعلام كبير وخرجت بشكل مفاجئ، لكنها حققت هدفا مهما وأعادت الصدر إلى السباق الانتخابي حيث كان يخشى بخلاف ذلك أن تعرقل الانتخابات او يؤجل موعدها.

الوثيقة التي جاءت بـ16 نقطة أعادت تكرار نفس العبارات التي وردت في أول وثيقة في 2008، والتي تتحدث عن احترام القانون، وحصر السلاح، والاهتمام بالشباب، ونزاهة الانتخابات.

ويضيف رحيم الدراجي وهو نائب سابق: “على مدار 18 سنة لم تنجح أي ورقة، وفشلت القوى السياسية في توفير الحياة الكريمة للعراقيين”، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات هي “محاولات متكررة لخداع الجمهور”.

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