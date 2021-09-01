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وائل عبداللطيف: بعض السياسيين اصبحوا مبدعين في الترويج لانفسهم والاطاحة بالاخرين

2021-08-31
كشف النائب السابق وائل عبداللطيف الثلاثاء ،في لقاء مع القناة الرسمية : ان الخلايا الالكترونية وسيدة الخضراء هو تطور عن الجيوش الالكترونية التي يمتلكها كبار السياسيين هدفها التسقيط او المديح .

مبيناً ”ان هناك بعض القنوات الفضائية نجد ان ثلاثة من كبار السياسيين الذين لم يتم الاشارة الى وضعهم او اخطائهم ولايتم ذكرهم الا بالنقاط المهمة من اصحاب المناصب العليا وسياسيين في الوقت نفسه .

وأضاف ” ان هذا الانطباع يوصلنا الى نتيجة هو ان السياسيين اصبحوا مبدعين في فن الترويج لانفسهم والاحاطة بالاخرين والاساءة اليهم وهذا هو هدفهم ، وهذه المنظومة ليست وليدة اليوم وانما ولدت منذ زمن

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