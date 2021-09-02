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الرئيس ينعى أم إياد زوجة المناضل الوطني الكبير الشهيد صلاح خلف “أبو إياد” 2021-09-02

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، المناضلة تمام الكاشف “أم إياد” زوجة القائد الوطني الكبير الشهيد صلاح خلف “أبو إياد”، التي توفيت اليوم.

وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة ولأبناء شعبنا، سائلا، المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

والشهيد “أبو إياد” من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وعضو اللجنة المركزية لـ”فتح”، ثم مفوض جهاز الأمن في الحركة، وتعرض “أبو إياد” منذ عام 1970  لأكثر من عملية اغتيال، حتى استشهد في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1991، برصاص الغدر الإسرائيلي في تونس برفقة زملائه هايل عبد الحميد “أبو الهول”، والمناضل فخري العمري “أبو محمد”.

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