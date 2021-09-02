الكهرباء: انحسار في خط الغاز الإيراني كلفنا 5 آلاف ميغا واط

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، خسارة منظومة الطاقة الوطنية أكثر من 5000 ميغاواط جراء انحسار إطلاق الغاز الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه أن “المنظومة الوطنية تعرضت أمس الأربعاء الموافق 1 أيلول 2021 لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من (49) مليون متر مكعب يومياً الى (8) مليون متر مكعب”. وأضاف البيان، أن “الأمر أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة ما يقارب (5500) ميغاواط من الطاقة دون علم بالأسباب”.

وأشار، إلى أن “الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها أمام الدولة والمواطنين اتخذت إجراءاتها العاجلة”.

وأكد البيان، أن “هذه الإجراءات تضمنت التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج”.

ولفت، إلى “إجراء الاتصالات الدبلوماسية مع وزارة الطاقة الايرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار أمام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف من جانبنا قدر تعلق الأمر بنا”.

وتحدث البيان، عن “إطلاع سيتم للجهات ذات العلاقة كافة بآخر التطورات انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمصداقية”.

وكانت لجنة الطاقة في مجلس النواب قد أوصت بضرورة الاستفادة من الغاز العراقي والاستغناء عن الاستيراد من الجانب الإيراني لتلافي الانقطاع المتكرّر في الخط ولتوفير الكثير من المبالغ.

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