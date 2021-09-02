المرأة و الحب و نزار قباني، (*) د. رضا العطار

وفي السبعينات درج (نزار) على ان يصور نفسه للقارئ بانه الشاعر المضطهد من قبل السلطات والمطلوب من قبل رجال البوليس في العالم العربي، انها تتعقبه في كل مكان، في نفس الوقت يقيم امسياته الشعرية ويشارك في المهرجانات الثقافية وتنقل وكالات الانباء العربية شعره على اجهزة التلفاز، كما تم في مهرجان المربد في العراق عام 1986 وبالرغم من هذا فان نزار يظهر نفسه بمظهر المتمرد المطارد – وهو نوع آخر من تكريس النرجسية – لم يغفل ان يردد في اشعاره دائما بان دمه مهدور.

عندما قلت لكِ

(أحبك)

كنت اعرف – ان المتوحشين سيتعقبونني

بالرماح المسمومة – واقواس النشاب

وان صوري

ستلصق على كل الحيطان

وان بصماتي

ستوزع على كل المخافر

وان جائزة كبرى

ستعطى لمن يحمل لهم رأسي

ليعلق على بوابة المدينة

ويبدو ان نزار لم يترك قوة طبيعية الا وتمثل بها – – – فكان الضوء والضياء وكان الرعد والبرق وكان القديس وكان كذلك البحر الذي ترحل فيه الأناثي الجميلات

انا بحرك يا سيدتي

فلا تسأليني عن تفاصيل الرحلة

ووقت الاقلاع والوصول

كل ما هو مطلوب منك

ان تنسي غرائزك البرية

وتطيعين قوانين البحر

وتخترقيني – – كسمكة مجنونة

تشطر السفينة الى نصفين

والافق الى نصفين وحياتي الى نصفين

وفي عام 1981 تحولت مهمته من اللعب بالنساء الى كتابة تاريخ النساء بدأ يشعر شعور الانسان العاجز عن القيام بما كان يقوم به في ايام شبابه وربيع عمره واخذ بتعاليم الحكماء ويعتزل الحياة والناس والسكون الى الطمأنينة.

ايتها المثقفة الى درجة التجلد

الأكاديمية الى درجة القشعريرة

ايتها المحاصرة

بين جدران الكلمات المأثورة

وتعاليم حكماء الهند

ولزوميات ما لا يلزم

انت مأخوذة بأبي العتاهية

وانا مؤخوذ بالشعراء الصعاليك

انت مهتمة بالمعتزلة

وانا مهتم بأبي نؤاس

انت معجبة برقص (الباليه)

وانا معجب برقص الدراويش

انت تسكنين مراكب الورق

وان اسكن البحر

انت تسكنين الطمأنينة

وانا اسكن الانتحار

ايتها الضائعة في غبار النصوص

فلماذا لا تتثقفين على يدي ؟

انا الذي استطيع ان احول نهديك الى حمامة

وفخذيك الى سبيكتي ذهب

وفمك الى عش للعصافير

انا الذي استطيع ان اجعلك

ملكة – – او جارية

سمكة – – او غزالة

او قمرا في بادية

وفي عام 1961 شبه نزار نفسه بالشعراء الجوالين.

انا لست وحيدا في الدنيا

انا شاعر حب جوال

تعرفه كل الشرفات

تعرفه كل الحلوات

عندي للحب تعابير

ما مرت في بال دواة

انبش في اعماق الموجات

ابحث في جوف الصدفات

عن حرف كالقمر الاخضر

اهديه لعين مولاتي

فكل امرأة لا تعبر من خلال ذراع نزار

لن تكن هي الجميلة في يوم من الايام :

ليس يكفيك ان تكوني جميلة

كان لا بد من مرورك يوما

بذراعي كي تصيري جميلة

اني رسول الحب

احمل للنساء مفاجأتي

انني اقدر في بساطة

ان ارسم النساء في كراستي

بهيئة اشجار

واجهل النهد الذي اختاره

طيارة من ورق او زهرة من نار

وفي نهاية السبعينات وجد نزار ان من حقه ان يصبح قديسا بعد ان كان الشاعر الممطر،

انا القديس تأتيني نساء العالم الثالث

فاغسلهن بالكافور والحنة – –

وأغمرهن بالبركات

واعطي كل واحدة بنفسجة – – وموّالا

وازرعهن كالاشجار في الغابات

واوصيهن ان يحفظن اشعاري

فشعري يدخل الجنة

* مقتبس من كتاب (المرأة، اللعبة، ضوؤها الشاعر) لنزار قباني

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