بالفيديو.. قيود كورونا تمنع مزارع أسترالي من حضور جنازة عمته.. فماذا فعل ليودعها؟

اعتدنا أن نرى المراسم الجنائزية في صورة معينة، عادة يحضر الناس ويتشاركون التعازي ويرتدون اللون الأسود ولكن بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي كورونا، لم يتمكن مزارع أسترالي يدعى بن جاكسون من الحضور إلى جنازة عمته وممارسة تقديم التعازي بالصورة التقليدية.

رصدت تقرير مصور لقناة “الغد”، أن المزارع الأسترالي قرر أن يودع عمتَه بطريقة خاصة، وهي توديع عمته بالخرفان، حيث قرر تشكيل قلبا بعشرات من الأغنام ليعبر عن حبه لعمته الراحلة.

استطاع المزارع الأسترالي، تشكيل القلب وتصويره من خلال طائرة دون طيار، حيث اعتاد على صنع الأشكال باستخدام الأغنام لتخفيف الضغط عليه واطعام المواشي خلال فترات جائحة كورونا.

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