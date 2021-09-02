حلبة مرسى ياس تستكمل مرحلة رئيسية من برنامج التعديل على المسار

استكمال أكثر من 30% من الأعمال الكلية

تجري الأعمال على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المسار الكلي مجددًا في شهر أكتوبر

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 1 سبتمبر، 2021: استكملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مرحلة هامة من عمليات التعديل التي تنفذها على مسار حلبة مرسى ياس، وانتهت حاليًا عملية إزالة الإسفلت من المواقع الثلاثة التي تنفذ فيها التعديلات استعدادًا لتنفيذ التصميم الجديد للمسار.

وتسير الأعمال في برنامج التعديل على قدم وساق منذ انطلاقها في شهر يوليو، فيما يتم تنفيذ الأعمال بحسب الجدول الموضوع تحضيرًا لإعادة افتتاح المسار في شهر أكتوبر، قبل قرابة الشهرين على استضافته لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021.

وحول ذلك، علق علي البشر، رئيس العمليات في حلبة مرسى ياس: “سعداء ومتحمسون بتقدم سير العمليات في برنامج التعديل، يبذل فريق العمل جهودًا حثيثة، واستكملنا حاليًا عملية إزالة الإسفلت، بالإضافة إلى إزالة الأنوار والحواجز من المناطق الرئيسية التي تخضع للتعديلات”.

وتابع: “نواصل العمل على تنفيذ هذا البرنامج الهام بدعم من شركائنا الاستراتيجيين، ونتطلع بشوق إلى عودة فعاليات رياضة السيارات مع انتهاء موسم الصيف، وطبعًا إلى استضافة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 على مسارنا بتصميمه الجديد”.

وتسهم التعديلات التي يشهدها المسار في إضافة المزيد من الحماس والتشويق إلى سباقات السيارات لكل من السائقين والجمهور، وتعمل حلبة مرسى ياس باستمرار على تحديد فرص التطوير ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات في عالم رياضة السيارات لتوفير المتعة والإثارة لجمهورها من عشاق السباقات.

وبدوره، علق مارك هيوز، مدير عام شركة MRK1 للاستشارات والتي أوكلت بالإشراف على برنامج التعديلات وتنفيذه: “استجابت كل من شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس لملاحظات الجمهور والسائقين، يشكل برنامج التعديلات خطوة بالغة الأهمية ومشروعًا كبيرًا يستوجب جهودًا كبيرة. ويبذلان هذه الجهود في سبيل إمتاع عشاق رياضة سباق السيارات على المدرجات وأمام شاشات التلفزة بسباقات حماسية ومشوقة، بتطوير المسار لتوفير سباقات أسرع ومنافسة متقاربة تزيد فيها فرص التجاوز والتسابق جنبًا إلى جنب”.

وكانت حلبة مرسى ياس قد نظمت فعالية قيادة بتاريخ 30 يونيو، أتاحت من خلالها المجال لعشاق السيارات وهواة القيادة لاختبار المسار بتصميمه القديم مرة أخيرة، والآن بعد شهد المسار الأصلي مناورات قيادة مشوقة نفذها كبار نجون رياضة الفورمولا1، ومن ضمنهم لويس هاملتون وفرناندوا ألونسو، بالإضافة إلى استضافته الآلاف من هواة القيادة الذي اختبروا قدراتهم في القيادة على منعطفاته الشهيرة، يقدم المسار بحلته الجديدة تحديًا جديدًا لهم.

وكانت حلبة مرسى ياس قد أعلنت خلال وقت سابق عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021، والذي تقام فعالياته بين 9 و12 ديسمبر، ويتطلع عشاق الفورمولا1 إلى سباق ختامي فريد من بطولة العالم للفورمولا1 في هذا الموسم، يقدم المزيد من الحماس والتشويق ويتيح المجال لسباقات متقاربة ترتفع فيها مستويات الحماس.

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