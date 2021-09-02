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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس مجلس النواب الاردني

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بغداد / إعلام القضاء

بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢١/٩/٢ استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس النواب الاردني السيد عبد المنعم العودات ونائبه السيد احمد الصفدي والوفد المرافق لهما.

واكد الجانبان على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين واهمية تطويرها في كافة المجالات خاصة في الاختصاصات القضائية والقانونية وتبادل الخبرات والتعاون في هذا المجال.

وحضر اللقاء السادة القضاة رئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب مدب ورئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية خالد طه احمد ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة السيد رحيم عبد حسن.

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