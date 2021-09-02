لبنانيات يعرضن أنفسهن للزواج بدون مقابل تحت هاشتاغ “تزوجني بلا مهر” …

كتبت نرمين سالم : تداول رواد مواقع السوشل ميديا حملة وهاشتاج بعنوان “تزوجني بلا مهر”. حيث أطلق مجموعة من الفتيات في لبنان هذه الحملة بهدف الحد من مشكلة العنوسة المرتفعة بسبب الازمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد وهجرة اعداد كبيرة من الشبان.

عن سبب الحملة فقد قالت الانباء أن السبب «هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، وإلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى».

لكن لم تسجل أي مظاهرة في هذا السياق، وتعود الصورة المتداولة إلى 21 تشرين الأول 2019 وتظهر نساء لبنانيات خلال مظاهرات في بيروت تطالب بتحسين الظروف المعيشية وإسقاط الطبقة السياسية في السلطة.

وبالرغم من ان الأخبار المتداولة غير أكيدة الا أن الحملة لاقت ردود فعل إيجابية، وانتقلت للعديد من البلدان العربية، إذ كتب حساب باسم «محمود»: «لو المجتمع ينظر للموضوع بشكل سوي والزوج يقدر هاد الشي من الزوجة وما يعايرها إنه أهلها استرخصوها، والطرفين يكون عندهم خطة لمواجهة تكاليف الحياة بعد الزواج بالشراكة» بينما قالت أمل «اعتقد بأن بنات العالم العربي كلهم قريباً راح يرفعون نفس الشعار كميه البنات الغير متزوجات مهوله مقابل شباب عاطل بلا وظايف او بوظايف متدنيه للاسف». محتوى ذو صلة وقالت وكالة “فرانس برس” ان بعض الصور التي تم تداولها على انها لحملة “تزوجني بلا مهر” هي في الحقيقة لمظاهرة احتجاجية وليس لها علاقة بهذه الحملة اطلاقا.

بصراوي الاخبارية

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