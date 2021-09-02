مجدلاني يدعو لدور أوروبي سياسي لضمان أمن واستقرار المنطقة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أهمية الدور السياسي لهولندا ودول الاتحاد الأوروبي في ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط عبر الانخراط الجدي في الرباعية الدولية ودعم الجهود الدولية للحفاظ على حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، ممثل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين كايس ڤان بار، بمكتبه في مدينة رام الله، ان حكومة الاحتلال تصعد من إجراءاتها ضد أبناء شعبنا من خلال الإعدامات الميدانية ومواصلة برنامجها الاستيطاني.

وقال إن أساس الائتلاف الحكومي وبرنامج حكومة الاحتلال قائم على ضم الأراضي الفلسطينية، وهو تقويض لأسس عملية السلام ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشار إلى ضرورة التحرك الأوروبي والدولي وبقرارات عملية واضحة تلزم حكومة الاحتلال التوقف عن مشاريع الاستيطان.

من جانبه، أكد بار تمسك بلاده بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الهدف.

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