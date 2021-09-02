مقتل وإصابة 25 شخصاً بـ هجمات انتقامية يشنها داعش ضد سكان متعاونين مع الحكومة

بغداد/ تميم الحسن

قتل وجرح نحو 25 شخصا بين مدني وعسكري ومن ضمنهم نساء في هجمات متفرقة شنها مسلحون في مناطق شمال بغداد خلال آخر خمسة أيام. وتجري تلك الأحداث ضمن سلسة هجمات “انتقامية” ينفذها تنظيم “داعش” ضد السكان المتعاونين مع الحكومة والقوات الأمنية. وينطلق التنظيم في تنفيذ تلك الهجمات من نفس الأماكن منذ 5 سنوات، مستغلاً عدة عوامل من ضمنها سوء توزيع القوات.

وفي نهاية 2017، أعلنت بغداد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش”، لكن بعد شهرين عاد التنظيم إلى الظهور في بعض المدن.

ومنذ ذلك الحين نفذت القوات العراقية بالتعاون مع التحالف الدولي، نحو 700 حملة عسكرية لملاحقة ما تبقى من التنظيم.

طريق الفتحة

واحدة من أبرز المناطق التي تشهد نشاط “داعش” بعد خسارته المدن، هي منطقة الفتحة في شرقي تكريت، والتي تعتبر نقطة عبور مهمة للمسلحين إلى مدن أخرى.

وفي مساء الثلاثاء، اشتبكت القوات الأمنية مع عدد من المسلحين، بحسب مسؤول محلي في صلاح الدين، وانتهت بهروب المهاجمين رغم صدور بيان من الحشد بخلاف ذلك.

وبحسب المصدر، أن “داعش يتحرك بشكل شبه يومي من الفتحة باتجاه كركوك وجبال محكول، وهي حركة تتعلق بتنقل عناصره، وأحيانا يصطدم مع القوات الأمنية أو الحشد من أبناء تلك المنطقة”.

ويضيف المصدر :”حدث اشتباك مع حشد ناحية العلم وهو جزء من لواء 88 التابع للحشد الشعبي، واستمر الهجوم لنحو نصف ساعة، ثم اختفى المسلحون”.

لكن بيان نشره الحشد امس قال، إن “قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي أحبطت اليوم، تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت”.

وأشار البيان إلى أن “القوة قتلت غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ”.

وكانت تقارير أمنية سابقة، اطلعت (المدى) عليها، قد حذرت من تحركات التنظيم من حدود ديالى إلى منطقة الفتحة، وهي مسافة تبلغ حوالي 60 كم، إضافة إلى 100 كم آخر من الفتحة باتجاه كركوك ومكحول.

وسبق أن هاجم “داعش” مساء السبت الضلوعية في جنوب تكريت، وتسبب الهجوم بمقتل شرطيين من الاتحادية وإصابة 7 آخرين.

وانطلق المسلحون من “مطيبيجة” الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، وهي مجموعة قرى مهجورة تقع أسفل جبال حمرين.

وأعلن أكثر من 6 مرات منذ 2016 عن تحرير هذه المنطقة، لكنها وعرة للغاية ومازال “داعش” يستخدمها كدار استراحة لمسلحيه.

على حدود كردستان

و”داعش” لا ينشط فقط في غرب ديالى على الحدود مع صلاح الدين، لكن نشاطه الأكبر في مناطق شمال شرقي المحافظة القريبة من الحدود الإيرانية والملاصقة مع مناطق كردستان.

وقال مصدر امني في ديالى أمس لـ(المدى) إن “4 أشخاص بينهم نساء أصيبوا اثر هجوم شنه داعش على احد القرى في شمال شرقي ديالى وسقوط قذائف هاون”.

ومنذ ظهور “داعش” مجددا بعد إعلان نهاية العمليات العسكرية أواخر 2017، والتنظيم يستغل فراغات واسعة في تلك المناطق بين القوات الاتحادية وكردستان، يجري الآن إغلاقها ولكن بالمعلومات فقط.

وبحسب المصدر ان “داعش هاجم مساء الثلاثاء قرية إصلاح الواقعة بين بلدتي كفري وجلولاء، وأصاب 2 من الشرطة الاتحادية بالهجوم، فيما أصيبت امرأتان إثر سقوط هاون على احد المنازل”.

وقرية الإصلاح لديها تاريخ قديم مع “داعش”، حيث صدت هذه القرية عشرات الهجمات من التنظيم بجهود ذاتية، لذلك يقوم المسلحون بمهاجمتها دائما لـ”الانتقام من السكان”.

وتقع قرية الإصلاح ضمن قرى شيخ بابا التابعة لقضاء خانقين، تضم 8 قرى أبرزها “الإصلاح” و”أم الحنطة”، ويبلغ عدد نفوس القرى مجتمعة بنحو 26 ألف شخص.

وهذه القرى كانت فقدت نحو 300 شخص بين قتيل وجريح في السنوات الأربع الماضية، بسبب تكرار الهجمات التي ينفذها “داعش”.

كما قامت فصائل من الحشد بتجريف نحو 3 آلاف دونم زراعي مثمر بذريعة حماية تلك المناطق، دون أن يتسبب ذلك في إيقاف الهجمات.

بالمقابل يقول شاخوان عبد الله، وهو نائب كردي سابق لـ(المدى)، إن “عمليات التنسيق بين بغداد وكردستان حول المناطق المتنازع عليها مازالت في مرحلة المعلومات”.

وقبل شهرين تم افتتاح مكاتب تنسيق بين الطرفين في ديالى وكركوك، لمنع تحرك مسلحي “داعش” في المناطق الخالية من القوات.

ويضيف شاخوان وهو عضو لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، أن “إجراء عمليات مشتركة واسعة بين البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية تحددها تلك المكاتب والمعلومات المتبادلة”.

عاصمة “داعش” بعد الموصل

ولنفس تلك الأسباب يهاجم “داعش” منذ سنوات مناطق جنوب غرب كركوك، خصوصا وان التنظيم كان قد بلغ حجم تواجده في تلك المناطق وخاصة في الحويجة التي تحولت إلى عاصمة التنظيم بعد سقوط الموصل، نحو 3 آلاف قبل تحرير البلدة في 2017.

وليل الاثنين على الثلاثاء كان “داعش” قد هاجم قرية دوكشمان الواقعة بين الراشد وداقوق في جنوب غربي كركوك والهجوم الأخير جرى في قرى فقدت نحو 300 شخص بين قتيل وجريح في السنوات الأربع الماضية، بسبب تكرار الهجمات.

كما قامت فصائل من الحشد بتجريف نحو 3 آلاف دونم زراعي مثمر بذريعة حماية تلك المناطق، دون أن يتسبب ذلك في إيقاف الهجمات.

وتسبب بحرق منازل وسيارات وقتل مواشي، وبحسب سكان البلدة التي تواصلت معهم (المدى) أن “تلك الهجمات هي بسبب انتماء أبنائها إلى القوات الأمنية وتعاون الأهالي مع الحكومة”.

ويوم الاثنين الماضي، انفجرت عبوة في داقوق على عمال أثناء إنشاء مجسر في المنطقة، ما تسبب بمقتل شخص واحد وجرح 10 آخرين.

ويعتقد محمد الوحيلي عضو لجنة الأمن في البرلمان، أن الهجمات في مناطق شمال بغداد “محدودة جدا ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة السيطرة على قرية صغيرة”.

الوحيلي يؤكد في حديث إلى (المدى)، أن هدف تلك الهجمات هو “التشويش على عمل القوات الأمنية”، مشيرا إلى أن “التنظيم في أسوأ أحواله ويعمل بشكل غير منظم”.

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