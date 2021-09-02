نواب عن نينوى: خمسة تحديات تواجه السلم المجتمعي في سنجار

كشف نوّاب من محافظة نينوى، عن خمسة تحديات تواجه السلم المجتمعي في سنجار، داعين الحكومة للتدخل وإنهاء القصف التركي المتكرر على القضاء، مشددين على ضرورة أن تنصب الجهود على المحورين الأمني والسياسي. وقال النائب عن المحافظة محمد الشبكي في تصريح إلى (المدى)، إن “الوضع في سنجار ما زال شائكاً ومعقداً،

وخارطة الطريق غير واضحة ولم تكتمل المعالم لغاية الوقت الحالي”. وأضاف الشبكي، أن “الحكومة الحالية أو المقبلة مطالبة بان ترسم خارطة طريق صحيحة وواضحة من أجل حل المشكلات في سنجار التي يمكن تحديدها بخمس نقاط”. وأشار إلى أن تلك النقاط نجد أنها تشكل تحدياً أمام القضاء على المدى المستقبلي، وهي البدء بالإعمار وتوفير الخدمات، والمقابر الجماعية، وإعادة المختطفين، والمصلحة الوطنية، والمسار السياسي”.ولفت الشبكي، إلى أن “الجانب السياسي لا يقل أهمية عن الملف الأمني في سنجار، وينبغي العمل عليهما سوية من أجل حفظ الاستقرار والسلم الأهلي”. ويواصل، أن “القوات العسكرية هي المسؤولة عن وضع خطط أمنية توصل رسائل اطمئنان للمواطنين عن الأوضاع في سنجار بأنها صالحة للتعايش بين المكونات”.

واستطرد الشبكي، أن “حسن إدارة الملف الأمني وكذلك تعزيز الجهد السياسي، نستطيع من خلالهما سوية التشديد على إعادة النازحين بنحو طوعي”.

ومضى الشبكي، إلى أن “حزب العمال الكردستاني ما زال مسيطراً على بعض المناطق في سنجار والقوات العراقية غير قادرة على فرض الأمن بنحو تام فيها”. من جانبه، ذكر النائب الآخر عن المحافظة قصي عباس إلى (المدى)، أن “اتفاق سنجار لم ير النور لغاية الوقت الحالي بسبب عدد من الموضوعات، ورغم الحديث عن تطبيقه لكن من الناحية الواقعية ذلك لم يحصل”. وتابع عباس، أن “الوضع لم يستقر في تلك المناطق، وهناك استهداف متكرّر للمدينة بالقصف، ونتمنى أن تبذل الجهات ذات العلاقة جهودها من أجل إنهاء الملف”. إلى ذلك، تحدث عضو لجنة الأمن النيابية كاطع الركابي إلى (المدى)، عمّا اسماه “غموض يكتنف اتفاق سنجار، وأن أحداً لم يطلع عليه لغاية الآن”. وذكر الركابي، أن “الغموض لا يشمل البنود فحسب، لأننا في مجلس النواب لن نعرف حتى الأطراف الموقعة، هل هم ممثلو القضاء، أم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان؟”. ونوّه، إلى أن “الجميع لا يعلم هل أن الاتفاق يقتصر على سنجار أم يشمل جميع مناطق سهل نينوى؟، وهذه أسئلة ينبغي على الحكومة الإجابة عنها”. واستنكر الركابي، ما “اعتبره الصمت الحكومي إزاء القصف التركي المتكرّر على القضاء، من دون اللجوء إلى الوسائل القانونية في إيقافه”. يذكر أن تقارير دولية قد تحدثت عن مخاوف كبيرة لدى المسيحيين والإيزيديين في العراق من الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي وتكرار سيناريو افغانستان، مؤكدة أن سنجار وسهل نينوى ستكونان في طليعة أهداف تنظيم داعش الإرهابي بمجرد معاودة نشاطه.

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