وزيرة الهجرة والسفير الأميركي يبحثان سبل دعم النازحين والعائدين

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڤان فائق جابرو، صباح اليوم الخميس، السفير الأميركي في بغداد السيد ماثيو تولر، وذلك لبحث أوضاع النازحين ومتابعة إجراءات عودتهم الطوعية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم .

وجرت خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم، مناقشة الجانب الإنساني للنازحين وأبرز المشاكل التي تواجههم، وذلك بغية إيجاد حلول ناجعة لها، فضلا عن توفير سبل الدعم لحثهم على العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية، وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة.

من جانبه، أبدى السيد تولر استعداده التام للتعاون في تذليل المشاكل والمعوقات وبما يسهم في دعم خطة الوزارة الوطنية لاعادة النازحين والحد من معاناتهم .

قسم الاعلام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط