وكالة الأدوية الأوروبية: لا توجد حاجة ملحة لمعززات لقاح كورونا بين عامة السكان المطعمين

قالت وكالة الأدوية الأوروبية “EMA” إنه لا توجد “حاجة ملحة” لمنح جرعات معززة للقاح “كوفيد-19″، للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل بين عامة السكان.

وفي بيان صحفي نٌشر الخميس، ذكرت الوكالة أن التوصية استندت إلى تقرير فني صادر عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها “ECDC”، والذي أشار أيضاً إلى أنه يجب أن تؤخذ الجرعات الإضافية بعين الاعتبار كجزء من التطعيم الأساسي بالفعل لدى الأشخاص الذين يعانون من “ضعف شديد في أجهزة المناعة”.

وبدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل هنغاريا، وفرنسا، في تقديم جرعات معززة لسكانها بالفعل.

وأطلقت فرنسا الأربعاء حملة للجرعات المعززة تستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأولئك الذين يُعتبرون عرضةً لخطر كبير، وفقاً لتغريدة من وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران.

ومن ناحية أخرى، تقدم هنغاريا جرعة ثالثة من اللقاح لجميع من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا منذ 1 أغسطس/آب، بشرط مرور 4 أشهر على الأقل بين الجرعتين الثانية والثالثة.

وفي بداية أغسطس/آب، وافق وزير الصحة الألماني، ينس سبان، على خطة للبدء في إعطاء جرعات إضافية للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة، وكبار السن، والمقيمين في دور رعاية المسنين اعتباراً من سبتمبر/أيلول.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أنه “من المهم التمييز بين الجرعات المعززة للأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة طبيعي، والجرعات الإضافية لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة”.

وتُظهر بعض الدراسات أن جرعة لقاح إضافية يمكن أن “تحسن الاستجابة المناعية لدى الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة”، ولذلك، يجب أن يتم النظر إلى خيار منح جرعة إضافية لهذه المجموعة بالفعل، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: “يمكن النظر أيضاً في تقديم جرعة إضافية، كإجراء وقائي، لكبار السن الضعفاء، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في أماكن مغلقة، مثل المقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل”.

وتقوم الوكالة بتقييم البيانات المتعلقة بالجرعات المعززة حالياً.

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