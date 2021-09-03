Posted on by

أقوياء والعرب يجهلون!!

العرب يجهلون العقل الأقوى والسياسات الناجمة عنه , ويتصرفون بإنعكاسية خطيرة , تتسبب بأضرار وتداعيات ثقيلة , لكنهم يناطحون بعضهم ويتوهمون القوة وهمُ الضعفاء.

وبسبب عدم فهم عقلية الأقوياء وآلياتهم السلوكية , أصابتهم الشدائد والحروب والويلات المتفاقمات , وكلما أراد القوي أخذهم لما يريد أمعنوا بالتفاعل السلبي.

فهم يغفلون مهارات الفوز والربح المتبادل , ويجيدون الهدر والخراب والدمار , وعدم التقدير الواقعي للأمور والتطورات , والأمثلة لا تحصى , وما تعلموا منها درسا نافعا للقوة والإقتدار.

وعندما يقوم الأقوياء بإعداد مشاريع وتصورات وبرامج لخدمة مصالحهم , وربما تحقق بعض مصالح العرب النسبية في ذات الوقت , فأن المسؤولين يتصرفون بما يحقق مصالح الآخرين على حسابهم , أي لا يضعون مصالحهم أولا , ولا يستوعبون الرؤية الواقعية الفاعلة بين الدول , فمن الصعب عليهم إدراك أن الدول والأوطان بأنواعها تضع مصالحها أولا , ولا قيمة ومعنى لأية حالة إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية.

فبعض القوى الكبرى في مفاهيمها الجديدة تريدهم فهم الموضوع , لأن الوقائع المتراكمة أثبتت وبأدلة فادحة أنهم لا يفكرون بمصالحهم الوطنية , ويقدمون عليها حالات قاضية عليها , ويحاولون إخراجهم من المأزق الحضاري , لكنهم يعاندون ويتحدّون , مما سيدفع القوى الكبرى مرة أخرى للعمل على طمرهم برؤاهم وتصوراتهم وتمهيد السبل للتعبير الفاجع عنها.

وحينما تلوح فرصة فليستوعبوها ويغتنموها لا أن يركلوها ويعادوها , ويستلطفون التحول إلى فريسة للأشرار المتوحشين.

فالفرص سانحة والمسؤولون مطالبون بالتروي والحلم وعدم النزوع للردود الإنعكاسية الإنفعالية , التي تدفع بالأقوياء للعمل بموجب ما يرونه من الصيرورات والتفاعلات الساذجة , والعدوانية الفارغة التي لا تنفعهم , وتساعد الطامعين فيهم للنيل منهم وتأكيد إفتراسهم ومحقهم , ودفعهم لتحقيق أهدافهم المسعورة بجهودهم , التي تؤهلها قدرات التضليل والتغرير لتكون وقود سقر!!

فهل أدرك العرب حقيقة الواقع والوقائع أم أنهم يعمهون؟!!

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close