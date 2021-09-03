أمريكا تبلغ “قسد” : تركيا ستواصل استهداف قيادات PKK اذا لم ينسحبوا من سوريا

كشف مصدر كوردي سوري مطلع ، اليوم السبت ، عن لقاء بين وفد من قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وممثلين عن القوات الأمريكية في سوريا في مدينة كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) حول التصعيد التركي الأخير ضد (قسد).

المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ، قال ، إن ” الجانب الأمريكي طمأن قيادة (قسد) أنه ليس هناك أي اجتياح تركي للمناطق الكوردية في غربي كوردستان ، لكن في المقابل سوف يستمر الجانب التركي باستهداف قيادات حزب العمال الكوردستاني PKK في المنطقة، في حال لم تنسحب من سوريا”.

وأضاف المصدر أن ” قيادات PKK سوف تنسحب إلى العمق السوري تفاديا لقصف مسيرات الجيش التركي”.

مشيراً ، إلى أن ” الجانب الأمريكي شدد خلال اللقاء على أن مهمة الجيش الأمريكي في سوريا تنحصر في محاربة تنظيم داعش وليس الدخول في أي صراع مع أي دولة مجاورة”.

مؤكداً ، أن ” الجانب الأمريكي أبلغ قيادة (قسد) ان لا نية لقواتهم الانسحاب من سوريا، وسوف يستمرون في دعم (قسد) لمحاربة تنظيم داعش في البلاد”.

وأوضح المصدر ، أن ” الجانب الأمريكي وعد بعودة نازحي سرى كانيه(رأس العين) وكرى سبي(تل أبيض) إلى قراهم وبلداتهم خلال الفترة القادمة، وذلك وفق تفاهمات مع الجانبين الروسي والتركي”.

وكانت مسيرات تركية كررت مؤخراً استهداف قيادات من PKK في مدن ومناطق غرب كوردستان ما أدى الى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المشرف على الإدارة الذاتية في غرب كوردستان ، ووحدات حماية الشعب YPG التابعة لها ، امتداداً لـ PKK الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تنظيماً ارهابياً.

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