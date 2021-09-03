الأسبوع المقبل.. إقامة منافسات شبه نهائي العراق بالشطرنج

بغداد: نبيل الزبيدي

اعلنَ الاتحاد المركزي للشطرنج اقامة بطولة شبه نهائي العراق للمتقدمين تحت عنوان (عبد الكريم رحيم الكوفي رئيس اتحاد شطرنج فرع النجف) في التاسع من ايلول الحالي وتستمر خمسة ايام وتجري البطولة وفق النظام السويسري وبواقع 9 جولات وبزمن قدره 75 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة بحسب نظام فيشر، وسوف يتم ترشيح الفائزين العشرة الاوائل الى نهائي العراق.

واكد نائب رئيس اتحاد الشطرنج المركزي فرحان نصير جاسم الوائلي لـ(الصباح الرياضي) ان هذه البطولة معتمدة دولياً ومسجلة في بيانات الاتحاد الدولي وستعتمد تدرجات وتصنيفات اللاعبين ويتم دفع بدل الاشتراك حسب ما جاء في بيان الاتحاد ووفق تعليماته التي نشرت مؤخرا وسيتم الاعتماد على قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج آخذين بنظر الاعتبار أنظمة كسر التعادل التي نصت عليها القوانين ويمنع اصطحاب أي جهاز إلكتروني أو ساعات ذكية أو أي جهاز يحمل برامجيات متطورة وكذلك يمنع التدخين داخل قاعة اللعب.

وفي سياق متصل توج المخضرم طالب سالم بذهبية بطولة هيثم الكناني الدولية بالشطرنج السريع بنسختها الثانية لعام 2021. التي اختتمت امس الاول بحضور رئيس اتحاد الشطرنج ظافر عبد الأمير الجبوري ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الهدف التخصصي سامي عباس وبمشاركة 37 لاعبا ولاعبة.

وقد جرت منافسات البطولة وفق النظام السويسري وبواقع 9 جولات وبزمن قدره 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان لكل نقلة منجزة حسب نظام فيشر وقد احتدم الصراع لخطف لقب البطولة وخصوصاً في الجولات الأخيرة، وجاء بالمركز الثاني مهدي عطية العائد بقوة ولا يكاد يفارق اسمه المربع الذهبي في الفترات الأخيرة بذات الرصيد، وحل ثالثاً الناشئ علي فراس قاسم والمركز الرابع كان من نصيب اللاعب المميز عصام نعمة وكلاهما يحملان نفس العدد من النقاط 7 نقاط.

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