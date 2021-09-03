الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي يتوقع اقـتـحـام الـمـليشيات للـمنطقة الخضراء

بغداد – د.حميد عبدالله
الجمعة ٠٣ ٢٠٢١ –
توقع الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي أن تتعرض المنطقة الخضراء المحصنة للاقتحام إذا لم تأت نتائج الانتخابات لصالح المليشيات.
وقال النجيفي الذي يترأس جبهة الإنقاذ والتنمية ان مدينة الموصل مختطفة بالكامل من قبل الفصائل الشيعية وإن قرارها ليس بأيدي أبنائها.
وتحدث النجيفي عن مشروع لتغيير ديمغرافي وفكري في العراق تقوده إيران والأذرع المرتبطة بها، وأن هذا المشروع قد اتخذ من المحافظات الغربية ذات الأكثرية السنية ساحة له.
وأشار الى ان القوى السياسية العراقية تتخوف من قرار قد تتخذه الأمم المتحدة بشأن العراق اذا ثبت تزوير الانتخابات كما حدث في انتخابات عام 2018، مؤكدا ان المنظمة الدولية أبلغت العراق بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات إذا ثبت وجود تزوير واسع لإرادة الناخبين من خلال السلاح والمال السياسي.
وتستعد القوى الكردية لعقد اجتماع موسع للتداول في اختيار رئيس للجمهورية بدلا من برهم صالح الذي أجمعت تلك القوى على عدم التجديد له تحت أي ظرف كان.
وتقول مصادر كردية إن منصب رئيس الجمهورية قد يكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بعد الانشقاقات التي شهدها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي باتت تلعب فيه زوجة جلال الطالباني هيرو إبراهيم دورا محوريا.
وبرغم تقديم القوى السياسية الشيعية وثيقة شرف الى مقتدى الصدر لثنيه عن قرار مقاطعة الانتخابات فإن الأخير مازال مصرّا على عدم السماح لنوري المالكي بالعودة الى السلطة مرة ثالثة مهما كانت الضغوط التي تمارسها قوى الداخل والخارج.
وتسربت معلومات من داخل التيار الصدري بأن الصدر قد يدعم دورة حكومية ثانية لمصطفى الكاظمي بحكم علاقة التحالف الخفية بينهما وان الكاظمي رفض الترشح للانتخابات على أمل أن يحظى بدعم الصدر للحصول على ولاية اخرى.