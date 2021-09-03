الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي يتوقع اقـتـحـام الـمـليشيات للـمنطقة الخضراء

توقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬للبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬أسامة‭ ‬النجيفي‭ ‬أن‭ ‬تتعرض‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬للاقتحام‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬لصالح‭ ‬المليشيات‭.‬

وقال‭ ‬النجيفي‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬جبهة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والتنمية‭ ‬ان‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬مختطفة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬وإن‭ ‬قرارها‭ ‬ليس‭ ‬بأيدي‭ ‬أبنائها‭.‬

وتحدث‭ ‬النجيفي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬لتغيير‭ ‬ديمغرافي‭ ‬وفكري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تقوده‭ ‬إيران‭ ‬والأذرع‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬الغربية‭ ‬ذات‭ ‬الأكثرية‭ ‬السنية‭ ‬ساحة‭ ‬له‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬تتخوف‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬قد‭ ‬تتخذه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬العراق‭ ‬اذا‭ ‬ثبت‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬أبلغت‭ ‬العراق‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تعترف‭ ‬بنتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬وجود‭ ‬تزوير‭ ‬واسع‭ ‬لإرادة‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السلاح‭ ‬والمال‭ ‬السياسي‭.‬

وتستعد‭ ‬القوى‭ ‬الكردية‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬أجمعت‭ ‬تلك‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التجديد‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬كان‭.‬

وتقول‭ ‬مصادر‭ ‬كردية‭ ‬إن‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬برئاسة‭ ‬مسعود‭ ‬البارزاني‭ ‬بعد‭ ‬الانشقاقات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬زوجة‭ ‬جلال‭ ‬الطالباني‭ ‬هيرو‭ ‬إبراهيم‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭. ‬

وبرغم‭ ‬تقديم‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الشيعية‭ ‬وثيقة‭ ‬شرف‭ ‬الى‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬لثنيه‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬فإن‭ ‬الأخير‭ ‬مازال‭ ‬مصرّا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬لنوري‭ ‬المالكي‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬قوى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.‬

وتسربت‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بأن‭ ‬الصدر‭ ‬قد‭ ‬يدعم‭ ‬دورة‭ ‬حكومية‭ ‬ثانية‭ ‬لمصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬بحكم‭ ‬علاقة‭ ‬التحالف‭ ‬الخفية‭ ‬بينهما‭ ‬وان‭ ‬الكاظمي‭ ‬رفض‭ ‬الترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الصدر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ولاية‭ ‬اخرى‭.‬