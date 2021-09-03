انتهاء مباراة العراق وكوريا الجنوبية بالتعادل دون اهداف

استهل منتخبنا الوطني العراقي مشواره بتصفيات كأس العالم بالتعادل مع كوريا الجنوبية على ملعب سيئول.

الشوط الاول كان الضغط الكوري حاضرا وواضح الا ان أداء منتخبنا اختلف جدا بالنصف الثاني من المباراة واستطاع الوصول الى المرمى الكوري و بذلك تحصل منتخبنا على نقطة ثمينة بالمشوار المونديالي.

وشهد الشوط الثاني من المباراة خروج علي عدنان ومحمد مصابين، فيما كان مستوى امير العماري وشيركو كريم شيء مثير وكان له الأثر الايجابي على نقطة التعادل؟

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني في السابع من شهر ايلول الحالي ضمن الجولة الثانية من التصفيات