بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية- موج

بيان

في حقيقة دامغة أخرى تؤكد للمتابع العراقي قبل غيره من السياسيين عدم أجراء انتخابات نزيهة تشمل الاكثرية من الناخبين بعد أن كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس 2 أيلول بأن هناك 3 ملايين عراقي لم يستلموا بطاقاتهم البايومترية حيث لم يتبقَ سوى ٣٦ يوما على موعد الانتخابات ورغم كل الدعوات والمناشدات التي قامت بها المؤسسات الحكومية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين لتحمل المسؤولية في تثقيف وتوعية الناخبين لاستلام بطاقاتهم، إلا أن هذا العدد الكبير يدل على عدم الاستجابة وعزوف المواطنين بسبب ما آلت إليه العملية السياسية والانتخابية من جهة وأنها ستكون فرصة من فرص التزوير التي زادت من تفاقم حالة الشعب العراقي فضلا عن تقارير تقدم بها (20) عشرون مرشحاً من مناطق متفرقة في محافظة نينوى وهي ذاتها في محافظات الوسط والجنوب العراقي عن تدخل جهات أمنية في توجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين والفساد والمال السياسي وتوزيع الدرجات الوظيفية غير الصحيح والمنجزات الوهمية التي اصبحت محل سخرية المواطن العراقي.

المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد – 2 أيلول 2021

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