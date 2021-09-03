عالية نصيف تعزي مسلمي العراق والعالم بوفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم

عزت النائبة عالية نصيف مسلمي العراق والعالم بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، داعية الى استلهام إرثه الفكري والإنساني في تعزيز التلاحم بين العراقيين على اختلاف أطيافهم .

وقالت في برقية تعزية اليوم :” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المرجع الحكيم الذي كان رمزاً دينياً ووطنياً ومدرسة فكرية عظيمة وله مؤلفات عديدة ذات أهمية كبيرة، لقد كان للفقيد دوراً مهماً في تعزيز وحدة الصف بين العراقيين وخصوصاً في الشدائد والأزمات “.

وأضافت نصيف:” إننا إذ نعزي مسلمي العراق والعالم بوفاة المرجع الحكيم، ندعو الى استلهام إرثه الفكري والإنساني في تعزيز التكاتف والتلاحم بين العراقيين بمختلف أطيافهم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

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