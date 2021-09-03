قوس زمن يسعى لإصابة الهدف ورماح فاضل بالمركز السادس

طوكيو: عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية

تصوير: احمد عريبي

تخوضُ الرامية زمن حسين في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت طوكيو من ظهر اليوم الخميس مواجهة مع نظيرتها الاوكرانية روكسلونا بلاين في منافسات القوس والسهم (Recurve) فردي السيدات فئة (W2) مسافة 70م ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

تسقيط فردي

وتتبارى الرامية زمن حسين مع اللاعبة الأوكرانية ذات التصنيف 17 في البطولة ضمن دور 16 بطريقة التسقيط الفردي على ملعب يومينوشيما بعد أن أحرزت المرتبة 16 في التصنيف العام حيث سيواجه الفائز منهما الرامية الصينية يو جان يان في دور الثمانية التي تأهلت بشكل مباشر في حين ستودع الخاسرة ميدان الدورة.

رماح طائشة

حل الرامي حسين فاضل بالمركز السادس في منافسات رمي الرمح من وضع الجلوس فئة F34 بتسجيله رقما قدره (32.32) م بعد ان تنافس الى جانب 9 رياضيين يمثلون بلدانا مختلفة.

وفشل فاضل بالمحاولتين الأولى والثانية ثم سجل على التوالي (32.06) م، (32.،12) م، (30.84) م، (32.32) م فيما فاز بالميدالية الذهبية الرامي الإيراني سعيد افروز برقم (40.05)م وبالميدالية الفضية صاحب الرقم العالمي والبارالمي الرامي الكولومبي موريسو فالنكا (37.84) م وذهبت الميدالية البرونزية الى الكولومبي دييغو فرناندو بمسافة قدرها (37.11) م ثم على التوالي الصيني يان زهانك يونغ (36.49) م والصيني زهانك (32.47) م وبالمرتبة السادسة العراقي فاضل حسين (32.32) م والتونسي نوري ( 31.17) م والرامي الفرنسي ثيري كابوني (25.68) م علما ان الرقم العالمي والبارالمبي السابق مسجل باسم الرامي الكولومبي موريسو فالنكا (38.32) م.

يذكر ان الرياضي حسين فاضل قد تأهل الى نهائي البارالمبياد بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في دبي 2019 كواحد من أفضل اربعة رياضيين تأهلوا بشكل مباشر ويبلغ من العمر (24) عاما وهو من مواليد مدينة الحلة يتدرب تحت اشراف المدرب كريم عبيس اما أبرز إنجازاته هي حصوله على ثلاثة اوسمة ملونة في بطولة المغرب الدولية عام 2019 المؤهلة الى بطولة العالم والميدالية البرونزية في بطولة العالم.

أمنيات جراح

أكّد البطل البارالمبي جراح نصار ان فرحة الشعب العراقي بإنجازه البارالمبي انسته كل معاناته الشخصية مقدما شكره الى جميع من أسهم في نجاحه وتكريمه وأشاد بإنجازه.

وقال نصار: إن غلته بعد الحصول على الوسام الفضي في طوكيو بفعالية رمي الثقل قد زادت الى 20 وساما ملونا في البارالمبياد وبطولات العالم واسيا وغربي اسيا شاكرا جميع من أسهم في صنع إنجازاته وقدم له

المساعدة.

وطالب نصار بان تلتفت الدولة الى الرياضة والارتقاء بها كونها تقدم الفرحة الى الشعب العراقي من خلال بناء الملاعب والاهتمام بشريحة الرياضيين ولاسيما ابطال البارالمبية لأنهم دائما على الموعد في تحقيق الإنجازات.

وطالب نصار العراقيين من قصار القامة بالاتجاه الى الرياضة والإسهام في صنع الإنجازات ورفع سارية البلد بالمحافل الرياضية الكبرى، مضيفا، لا يوجد الاهتمام بهذه الشريحة التي تتقاضى رواتب لا تذكر.

وتابع أن حلم الرياضيين هو التأهل الى البارالمبياد، مبينا انه حصل على وسام فضي وتنافس مع رياضيين متوفرة لهم كل أسباب النجاح.

وزاد نصار، أن أمنيته بالوقت الحاضر هو الحصول على سكن يليق به فهو رب اسرة ومازال يعيش في كنف والده في مدينة البطحاء بمحافظة ذي قار، وقال: إن الدار وطن وانا حاليا لا املك سقفا يؤويني أنا

وعائلتي.

يذكر ان البطل جراح نصار (30 عاما) من الرياضيين قصار القامة ولد بمحافظة الناصرية قضاء البطحاء ويتدرب تحت اشراف المدرب مازن حسين، اما أبرز إنجازاته هي الفوز بذهبية بطولة العالم في قطر عام 2015 والفوز بذهبية دورة ريو البارالمبية عام 2016 والفوز بذهبية بطولة العالم في لندن عام 2017 وذهبية اسياد جاكارتا 2018 وفضية بطولة العالم

في دبي عام 2019.

معاناة البارالمبية

واكّد رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد أن الإنجازات التي يحققها ابطال البارالمبية لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة جهود جبارة ومعاناة صعبة ومعوقات حقيقية خافية عن الجميع.

وقال حميد: إن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب بنى تحتية بمواصفات خاصة وقد طلبنا من مجلس الوزراء بكتاب رسمي ان نشتري ارضا بمبالغ ميزانيتنا التشغيلية ونحن قادرون على تشييدها مثلما فعلنا مع قاعة اللجنة البارالمبية.

وأضاف ان هذه الخطوة لا تكلف ميزانية الدولة اي شيء معين وتلخصت مطالبنا بتحويل جنس الأرض من زراعي الى رياضي، موضحا أن الأرض هي أملاك خاصة سيتم تحويلها باسم الدولة.

واستدرك حميد، لكن للأسف يأتي الجواب من مجلس الوزراء أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي امانة بغداد التي لن تجيبنا عن هذا الموضوع مطلقا.

وناشد حميد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة أن يتدرب أبطال البارالمبية في منشآت تابعة لهم لكي يتم البناء بشكل صحيح موضحا ان الملاعب التي تتدرب عليها المنتخبات الوطنية غير صالحة من ناحية الأرضية للاركاض والرمي.

وشكر رئيس اللجنة البارالمبية وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأشار الى المتابعة التي يوليها الإعلام الرياضي في إبراز الإنجازات البارالمبية وهو انجاز يحسب الى العراق. مستدركا ان الرياضة ليست لعبة واحدة، بل هي كل انجاز يتحقق ترفع فيه سارية العلم العراقي.

وأوضح ان رسالة الاعلام الرياضي الحقيقي ان يكون أداة بناء وليس معول هدم وهو شريك في الإنجاز متمنيا أن تكون نظرة الإعلام شاملة لجميع الألعاب الأولمبية

والبارالمبية.

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