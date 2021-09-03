وزارة الهجرة : عودة (57) عراقيا من تركيا إلى أرض الوطن طوعيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة (57) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا .

الوزارة ذكرت في بيان لها ، أنه “بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، ومن خلال التنسيق مع وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في انقرة بإعادة (57) مواطنا عراقيا من الجمهورية التركية الى محافظتي نينوى والانبار “.

وأضافت الوزارة أنه “تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد”.

وعلى مدى الايام الماضية، عادت دفعات من العراقيين المتواجدين في تركيا، كانت آخرها دفعة تضم (42 ) من العائدين الى مناطقهم الاصلية في البلاد .

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