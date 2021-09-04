استهداف منزل صحفي بقنبلة صوتية في ديالى

استهدف مسلحون مجهولون منزل الزميل الصحفي علي فاضل في قضاء بعقوبة التابع لمحافظة ديالى بعبوة صوتية، ليل امس الجمعة.

وقال الزميل لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان العبوة الصوتية كانت محلية الصنع، ووضعت امام منزله الكائن بمدينة بعقوبة، واسفرت عن وقوع أضرار مادية في الواجهة الأمامية للمنزل.

وعبر الصحفي للجمعية عن قلقه بعد تعرض منزله لحادثة التفجير، دون ان تكون هناك اية مؤشرات لتهديده، او اية خلافات مع اي جهات مسلحة او سياسية، او عداء شخصي مع اي احد، مرجحا ان يكون الحادث جاء على خلفية نشره تقارير انتقد فيها الاحداث الحالية واداء الحكومة المحلية في ديالى.

يشار الى الزميل علي فاضل يعمل في العديد من الوكالات المحلية.

واذ تتمنى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة للزميل واسرته، فانها تعد ما تعرض له مؤشر خطير الى وأد حرية التعبير والصحافة المكفولة دستوريا في البلاد.

وتطالب الجمعية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بفتح تحقيق بالحادث على الفور، والاسراع بالبحث عن الجهات التي تقف وراء استهداف الصحفيين والصحفيات، وايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الكوادر الاعلامية، وملاحقتها بشكل جدي، والكف عن غض النظر عن الهجمات المتزايدة ازاء الصحفيين والصحفيات على منازلهم وتعرض اسرهم الى مخاطر مختلفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط