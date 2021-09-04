الأحد.. العراق يشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

القاهرة: اسراء خليفة

يشارك وفد عراقي برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي يوم غد الاحد، في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي المقامة في القاهرة للمدة من 5 إلى 12 ايلول الحالي.

وتترأس جمهورية مصر العربية أعمال الدورة، ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور 16 وزير عمل عربيا، و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية.

وقد أنهت وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع منظمة العمل العربي الترتيبات النهائية الخاصة بالمؤتمر، لمراعاة سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين”، فضلا عن تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 – 2020، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، والمسائل المالية والخطة والموازنة، وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، بالإضافة إلى مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2021.

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