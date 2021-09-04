الكاظمي: توطيد العلاقات بين عمان والعراق ينعكس ايجاباً على المنطقة

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على أن توطيد العلاقات بين عمان والعراق ينعكس ايجاباً على المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “الكاظمي استقبل اليوم رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية السيد عبد المنعم العودات”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء رحّب بالوفد الضيف، وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخراً إلى مستوى عالٍ من التعاون، مشيداً بدور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تنمية هذه العلاقات، وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.

وبحسب البيان، لفت الكاظمي الى ان “توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، وحثّ سيادته البرلمانيين في كلا البلدين على العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية”.

وتابع أن “العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه”.

من جانبه نقل العودات، “تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً، وأشاد بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمين الأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها”.

ووفقاً للبيان، أكد العودات أن “التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد”.

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