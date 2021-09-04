اليوم.. أبطال رمي الرمح على موعد مع إنجاز بارالمبي

طوكيو : عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية

تصوير : احمد عريبي

تتّجه انظار البعثة البارالمبية في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت اليابان من مساء اليوم السبت إلى الملعب الأولمبي في طوكيو حيث يتوقع فوز أحد اللاعبين العراقيين بميدالية ملونة ضمن منافسات رمي الرمح للرجال فئة 41 F وذلك خلال دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا خلال المدة من 24 آب ولغاية 5 أيلول الحالي.

وسام بارالمبي

ويخوض الابطال ولدان نزار حسن وكوفان حسن عبد الرحيم واحمد غني نعاس منافسات رمي الرمح فردي الرجال فئة F41 إلى جانب 6 لاعبين اخرين من إيران والصين وكرواتيا والسنغال في منافسة يتوقع لها أن تكون حامية نظرا لتقارب الأرقام الشخصية فيها.

وقال البطل البارالمبي ولدان نزارإن المعسكرات الداخلية والخارجية في بغداد والسليمانية وتركيا أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى الجاهزية لديه،على الرغم من عدم التحاقه بالمعسكر الخارجي الأول الذي أقيم في تركيا بسبب

الإصابة.

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من المدربين والاداريين وما قدموه من دعم فني واداري، مؤكدا انه بكامل الجاهزية ومستعد للشروع بالمنافسة.

من جهته قال البطل البارالمبي كوفان حسن عبد الرحيم إنه التحق بالمعسكرات الاستعدادية لبارالمبياد طوكيو منذ مطلع نيسان الماضي في بغداد وتركيا بمدد مختلفة تراوحت ما بين 15 إلى 20 يوما، مؤكدا أن المنافسة ستكون شديدة في فئته كونها تضم أبطالا بأرقام متقاربة.

اما البطل البارالمبي احمد غني نعاس فأكد انه يلعب ضمن فئة F40 الا أن هوبسبب عدم وجود هذه الفئة في بارالمبياد طوكيو تم تحويله إلى فئة اعلى وهي F41.

وقال نعاس إن هذه الفئة أصعب وارقامها الشخصية اعلى من فئتي السابقة الا انني مصمم على تحقيق نتيجة جيدة والفوز بأحد الاوسمةإن شاء الله.

وداع مبكر

ودعت الرامية زمن حسين ميدان القوس والسهم منافسات (Recurve) فردي السيدات فئة (W2) مسافة 70 م من الدور 16 بعد خسارتها امام اللاعبة الأوكـــــرانية روكسلونا بــــلايــــن بـنتيجة (4 – 6) لتغادر البطولة التي تجري بطريقة التسقيط الفردي.

وفي سياق متصل اكدت رئيس اتحاد القوس والسهم كوثر حسين التي تشغل في الوقت نفسه امين عام اللجنة البارالمبية أنها اتفقت مع مدرب إيراني للإشراف على تدريب المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، موضحة أن اتحادها يسعى إلى تعويض ما فاته في البطولة وان شاء الله سيكون القادم أفضل.

وعلقت الأمين العام للجنة البارالمبية على الحدث العالمي باننا كرئيس وأمين عام ورئيس بعثة ناقشنا المشاركة العراقية في البارالمبياد وشخصنا مجموعة من النقاط الإيجابية والسلبية التي ستطرح بشكل موسع في اجتماع خاص للمكتب التنفيذي عند العودة إلى بغداد إن شاء الله.

وأوضحت أن المشاركة والنتائج عموما ستطرح على طاولة التقييم في المكتب التنفيذي لدراستها بشكل جيد تمهيدا لمعالجة الأخطاء من خلال خطة شاملة تراعي كل شيء لضمان مواصلة الإنجازات التي حققتها اللجنة

البارالمبية.