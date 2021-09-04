اَلشِّعْرُ يَشْدُو لِلْهَوَى

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

غَرِّدْ بِصَوْتِ الْبُلْبُلِ=وَاعْزِفْ عَلَى الْآلَاتِ لِي

وَاحْكِ الْحِكَايَةَ لِلدُّنَا=وَاحْجُبْ عُيُونَ الْعُذَّلِ

وَادْعُ الْبُدُورَ وَكَوْكَباً=قَمَراً بِعَيْنِ الْكُمَّلِ

أَحَبِيبَ قَلْبِي مَرْحَباً=طَوِّفْ بِسَاحَةِ مَشْتَلِي

***

غَدُنَا جَمِيلٌ مُشْرِقٌ=مِنْ فَضْلِ رَبِّي الْأَجْلَلِ

سَيَعُودُ مَجْدٌ شَامِخٌ=بَعْدَ الدُّجَى وَالْحَنْظَلِ

أَبْشِرْ حَبِيبِي بِالْمُنَى=هَلَّتْ بِلَيْلٍ أَلْيَلِ

***

لَا تَحْزَنِي يَا طِفْلَتِي=وَثِقِي بِرَبِّ الْمَنْزِلِ

فَصْلُ الشِّتَاءِ يَؤُمُّنَا=فَتَزَيَّنِي وَتَجَمَّلِي

كُونِي الْعَرُوسَ بِدَارِنَا=وَتَصَبَّرِي وَتَحَمَّلِي

كَلِمَاتُكِ انْبَسَطَتْ لَنَا=لَبِسَتْ خِيَارَ السُّنْبُلِ

***

حُلْمٌ يُدَاعِبُ مُقْلَتِي=أَلْقَاكِ فِي الْقَصْرِ الْعَلِي

وَالشِّعْرُ يَشْدُو لِلْهَوَى=بِرَفَاهَةٍ وَتَغَزُّلِ

هَيَّا نُسَطِّرُ شُعْلَةً=بِتَمَكُّنِ الْمُتَرَجِّلِ

عُسْرٌ وَيَعْقُبُهُ غَداً=يُسْرٌ تِجَاهَ الشَّمْأَلِ

***

يَا غَادَتِي يَا نَسْمَةً=فِي شَارِعٍ مُتَأَهِّلِ

يَا قِطَّتِي يَا حُلْوَتِي=بَيْنَ اللِّقَاءِ الْأَجِمَلِ

يَا فَلْتَةً فِي عَالَمٍ=يَهْفُو لِيَوْمٍ أَفْضَلِ

غَنِّي بِصَوْتِكِ قِطْعَةً=كَالْبُلْبُلِ الْمُتَأَمِّلِ

***

بَعْدَ الْغِنَاءِ وَشَدْوِهِ=قُومِي بِحُسْنِكِ مَثِّلِي

وَتَذَكَّرِي يَا بَسْمَتِي=يَوْماً بِشِعْرِ {الْأَخْطَل}

آبَاؤُنَا أَجْدَادُنَا={بَيْنَ الَّدَّخُولِ فَحَوْمَلِ}

كَمْ سَطَّرُوا كَمْ شَيَّدُوا=قُومِي اشْهَدِيهِمِ وَاسْأَلِي

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر المائتي معلقة

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