خوان ريكيلمي يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

كشف الأسطورة الأرجنتينية خوان ريكيلمي عن مستقبل ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، مشيراً إلى أنه سيفوز أولاً مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيعتزل اللعب في صفوف البلاوجرانا.

ورحل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الفريق، لينضم مجاناً لنادي باريس سان جيرمان.

ولم يتخيل عشاق وجماهير برشلونة رحيل ليونيل ميسي بهذه البساطة عن الفريق، بعد السنوات الرائعة التي قدمها النجم الأرجنتيني مع البرسا.

ريكيلمي واثق من عودة ميسي مجدداً…..

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