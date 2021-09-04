Posted on by

خوان ريكيلمي يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

خوان ريكيلمي يؤكد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

كشف الأسطورة الأرجنتينية خوان ريكيلمي عن مستقبل ليونيل ميسي بعد رحيله عن برشلونة الإسباني، مشيراً إلى أنه سيفوز أولاً مع باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيعتزل اللعب في صفوف البلاوجرانا.

ورحل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الفريق، لينضم مجاناً لنادي باريس سان جيرمان.

ولم يتخيل عشاق وجماهير برشلونة رحيل ليونيل ميسي بهذه البساطة عن الفريق، بعد السنوات الرائعة التي قدمها النجم الأرجنتيني مع البرسا.

ريكيلمي واثق من عودة ميسي مجدداً…..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close