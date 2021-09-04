شيخ عشيرة يمنح مهلة 3 أيام .. والإعلام الأمني يعلن اعتقال 6 متهمين بأحداث “مجزرة بابل”

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، السبت، عن اعتقال 6 متهمين بأحداث “الاسكندرية” شمالي محافظة بابل (جنوب العراق).

وقالت الخلية في بيان، إن “القوات الأمنية في محافظة بابل القت القبض على ٥ متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت في (حي عداي) بمنطقة القرية العصرية وراح ضحيتها اثنين من طرفي المشاجرة وجرح اخر”.

وأضافت “كما القت القبض على متهم اخر حاول هو ومجموعة اخرين حرق عدد من المحال في سوق القرية العصرية، وما زالت القوات الأمنية تجري عملية بحث عن بقية المتورطين في هذا الحادث”.

وقرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في ناحية الاسكندرية بالمحافظة، على خلفية المشاجرة التي أوقعت قتلى وجرحى في سوق القرية العصرية بالاسكندرية، لاسيما بعد تطورها إلى نزاع عشائري تم فيه استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويوم أمس الجمعة، أقدم رجل، على قتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة بابل.

واستنكرت عشيرة الضحايا، في وقت سابق، الحادثة التي بدأت بمشادة اندلعت بين شقيقين يعملان بمتجر للبقالة مع ثالث يملك متجراً لـ “السيراميك”، قبل أن يهاجم الأخير مع مجموعة من الأشخاص الشابين بالسكاكين، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة شقيقين آخرين فضلاً عن والدهم.

وقال أحد الأشقاء المصابين في الحادثة، إنّ “مشادة واشتباك خفيف بالأيدي وقع بين الطرفين، لكن صاحب متجر السيراميك عاد وهاجمهم برفقة نحو 20 شخصاً يحملون السكاكين والسيوف”.

فيما قال أحد أفراد العشيرة، إنّ “المتهم في الحادثة قتل أحد الشابين بحز رقبته بدم بارد وأمام أنظار الناس”.

وطالبت عشيرة الضحايا، بـ “القصاص العاجل من الجناة”، مهددة بالتصعيد في حال عدم “تحقق مطلبهم”.

حيث أمهل شيخ عشيرة المصالحة الجنابيين ماجد عباس علون السلطات الأمنية وعشيرة الجبور 3 أيام لإلقاء القبض على كل من شارك بجريمة قتل الشقيقين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط