[فلسطين]البحث العلمي ألخ

في الأسبوع الماضي حضرت ثلاثة مؤتمرات رئيسية: حول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني (رهيب في ظل الوضع الراهن للاحتلال وسوء الإدارة) ، والحريات الإعلامية (سيئ أيضًا) ، وحول الشفافية والفساد من آمان https: //www.aman-palestine .org من الواضح أن هناك محاولات أكثر للحفاظ على الوضع الراهن المتمثل في وجود مجموعتين من السجناء:من يُتوقع منهم الامتثال لمطالب حراس السجن (الضفة الغربية) وأولئك الذين يتمردون أحيانًا (غزة). من حين لآخر يتم دعم ظروف “السجن المفتوح” ومعاقبة سجن العزل الإنفرادي. العلاجات تجميلية من قبل السلطات المسؤولة (الولايات المتحدة وإسرائيل) بأشياء مثل زيادة تصاريح التنقل ، وزيادة تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر وما إلى ذلك. ولكن المشكلة هيكلية وهناك حاجة إلى اتجاه جديد. يجب أن تكون ثورية وأن تبدأ بإزالة الفساد السياسي (الذي يؤدي إلى الفساد المالي والأخلاقي وغيره). الكثير من الناس يصرون على حقوقهم ولن يتم شراؤهم بتحسين ظروف السجن.

ملاحظات علمية

هنا في معهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة في جامعة بيت لحم ، نواصل التقدم. لقد قمنا بتعيين موظفين جدد ، ولدينا أنشطة جماعية يومية تقريبًا ، ونستمر في النشر بانتظام ، ونعمل مع أشخاص من خلفيات مختلفة في حوالي اثني عشر مشروعًا ممولًا ، ونعيش حياة صحية جيدة في خضم التغيرات حولنا! يرجى الانضمام إلينا ومتابعة أنشطتنا على الفيسبوك https://www.facebook.com/PIBS.PMNH هناك سترى أيضًا فرصًا جيدة (على سبيل المثال ، دعوة لتقديم مقترحات للمنح البحثية المتاحة من معهدنا)

حصلت على المرتبة 11 في تقييم العلماء في فلسطين (من 395 من الذين وصلوا للقائمة في فلسطين) والأول في جامعتي (بيت لحم)

https://www.adscientificindex.com/?country_code=ps

تسجيل لورشة عمل عن البحث العلمي (لكافة المواضيع بما فيها العلوم الإنسانية) بالتعاون بين غزة والضفة

https://youtu.be/cbe5Bvyhqj4

أ.د. مازن قمصية

