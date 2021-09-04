ليس عطلة رسمية..النجف تعلن الحداد الرسمي بوفاة المرجع الديني محمد الحكيم

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الجمعة، الحداد الرسمي في المحافظة لوفاة المرجع الديني، محمد الحكيم.

وقال الياسري في بيان إن “النجف فجعت اليوم بنبأ وفاة المرجع الديني الكبير، محمد سعيد الحكيم، لذا قررت الحكومة المحلية في النجف الاشرف اعلان حالة الحداد في النجف لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم غد السبت”.

واوضح المكتب الإعلامي للمحافظ أن “الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها يوم غد والايام التالية وليس هناك اي تعطل في دوائر الدولة”.

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