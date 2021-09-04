منتخبنا الوطني يصل إلى الدوحة

وصل يوم امس الجمعة إلى العاصمة القطريَّة الدوحة وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم، قادما من كوريا الجنوبية بعد رحلة طويلة استغرقت 14 ساعة، مرورا بعاصمتنا الحبيبة بغداد للتزود بالوقود، تحضيرا لمباراته الثانية المرتقبة امام نظيره الايراني الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى للتصفيات المونديالية الحاسمة. وكان منتخبنا قد تعادل سلبا في مباراته الاولى التي جرت امس الأول الخميس في سيئول ضد نظيره الكوري الجنوبي، محققا اولى نقاطه في مرحلة الحسم. وسيخوض اسود الرافدين مواجهتهم الثانية امام ايران يوم الثلاثاء المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وكان في استقبال وفد منتخبنا الوطني في بغداد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ورئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان. واشاد المستقبلون بالمستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراة كوريا، مطالبين في الوقت نفسه بتحقيق نتيجة ايجابية امام ايران وتسجيل بداية مثالية بمستهل مشوارهم في المرحلة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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