اجتماع لجمعية الخير والبركة الثقافية يناقش التوسع بالمشروع الخيري في منطقة المعامل ببغداد 

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية مساء اليوم السبت الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢١ اجتماعا تداوليا دوريا في مقرها العام ببغداد – الكرخ بحضور اعضاء الهيئة الادارية ومسؤولي الفروع.

ابتدأ الاجتماع بتلاوة معطرة من الذكر الحكيم للدكتور محمد باقر الخفاجي ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الثقافي والاغاثي للجمعية وفروعها وبالذات التوسع بالمشروع الخيري للجمعية في منطقة المعامل الفقيرة باطراف بغداد وضرورة مد يد العون والمساعدة للأيتام والعوائل المتعففة وذوي الشهداء في هذه المنطقة المحرومة.

بينما ناقش الجانب الثقافي من الاجتماع الاستفادة من دروس الثورة الحسينية وسير الائمة الأطهار ودور الجمعية ونشاطها المستمر طيلة فترة شهر محرم الحرام ، وناقش الحضور الاستحقاق الانتخابي القادم في العاشر من شهر تشرين المقبل ، وضرورة توسيع عمل الجمعية في التثقيف الانتخابي والتشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة من خلال اقامة الدورات التثقيفية والمحاضرات التوعوية في بغداد والمحافظات وتوسيع الفئات المستهدفة تعزيزا للمشاركة ونجاح العملية الديمقراطية.

كما ناقش المجتمعون الجانب الانساني تطوير وتفعيل قسم رعاية الأيتام في الجمعية وتوسيع الفئات المستفيدة منه.

واختتم الاجتماع الذي اداره الشيخ ابو احمد الناصري بشكر الحضور والثناء على اعمالهم الانسانية والثقافية ومنهم اصحاب المداخلات القيمة ابتدأها الاستاذ جواد العطار ( مداخلة تليفونية ) والاستاذ مرتضى صلاح والاستاذ محمد الجيزاني والدكتور محمد الخفاجي والاساتذة كل من ابو عدنان والاستاذ علي جاسم لازم ولطيف الشحماني وحامد البغدادي وعامر البغدادي وابو فاطمة الكاظمي والحاج ابو مسلم وابو منتظر الكاظمي وحميد الكاظمي والسيد كريمي وأخيرا العم ابو مهند البغدادي ، وراعى المجتمعون الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

٤ / ٩ / ٢٠٢١

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