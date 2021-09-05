Posted on by

الاتحاد العام للصحفيين العرب يستغرب بشدة ما نشرته منظمة العفو الدولية…

 وفوربيدن ستوريز ومنظمات إعلامية غربية اخري من اتهامات مضللة ضد بعض الدول العربية
Attachment thumbnail
الاتحاد العام للصحفيين العرب يستغرب بشدة ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز ومنظمات إعلامية غربية اخري من اتهامات مضللة ضد بعض الدول العربية 
يستغرب الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز ومنظمات غربية احري من اتهامات مضللة لا أساس لها من الصحة ضد بعض الدول العربية .
هذه المنظمات تتهم بعض الحكومات العربية بانها قامت بالتجسس على هواتف الصحفيين وكذا السياسيين والمعارضين ورؤساء دول ووزراء أجانب عبر برنامج ببيكاسوس الذي تبيعه الشركة الإسرائيلية ” NOS ” .
ان هذه الاتهامات رغم خطورتها لا أساس لها من الصحة خاصة انها تتجاوز مسألة التجسس على الصحفيين بل تصل الى اتهام الأجهزة المغربية بالتجسس على الملك محمد السادس وعلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون .
وقد طلبت الحكومة المغربية من منظمة العفو الدولية تزويدها بالأدلة التي تثبت صحة ما نشرته ، الاّ ان المنظمة رفضت ذلك ، كما قامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بنفس المسعي لدي المنظمة لكنها لم تتلق ايه إجابة .
ان الاتحاد العام للصحفيين العرب يرفض بشدة وبكل قوة ما نشرته منظمة العفو الدولية وفوربيدن ستوريز والمنظمات الإعلامية الغربية الأخرى من اتهامات لا أساس لها من الصحة الامر الذي يتعارض مع رسالة هذه المنظمات المذكورة بالعمل على حماية الحريات الصحفية والصحفيين .
    الامين العام                          رئيس الاتحاد
   خالد ميري.                             مؤيد اللامي
تحريرا في 4/9/2021
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close