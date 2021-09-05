الخامنئي.. هل هومرجع دَمجْ أم قائد سياسي !!

السبت 4 أيلول / سبتمبر 2021.

بلا خجل وبلا حياء تتصاعد يوميا موجة التصريحات التي تعلن الموالاة لخامنئي على أنه زعيمها ومرجعها السياسي والديني من قبل شخصيات عراقية يشغلون مفاصل مهمة في أحزاب سياسية ومناصب دولة قيادية حساسة المفروض والواجب فيها الحصانة من التخابر والولاء لأي جهة او شخصية خارج نطاق الحكومة العراقية ، ومع غياب الرد الحكومي والاعلامي وتجاهل مواقع التواصل لهذه الحقيقة المعروفة سابقا على استحياء واليوم اصبحت تعلن كأنها مفخرة من المفاخر في أعلان الطاعة وموالاة لخامنئي!!!

احاول ذكر سبب موقف الصمت المتعمد من قبل حوزة النجف وعدم استطاعتهم الرد أو التوضيح او حتى شرح موقف الفقه الشيعي الجعفري في مسألة إعلان الولاء السياسي الى جهة سيادية ايرانية كما نراه اليوم علناً وصراحه باعترافات في الفضائيات بشكل استفزازي مقرف ممن يتحكمون بمصير العراق.

هذه السطور عبارة عن مختصر موجز عن من الذي دفع خامنئي في البداية لاعتلاء منصبه السياسي وأصبح الولّي الفقيه!َ

وهل الخامنئي أصلا مؤهل ان يكون مرجع ديني أو قائد سياسي مرجعي!! واذكر هنا كلامه هو نفسه شخصيا بموضوع استحقاقه لهذا المنصب.

احاول شرح أيديولوجية وجوب اتخاذ الجماعات الاسلامية المسلحة لقائد سياسي وأعتباره مرجع فقهي وقائد سياسي لها حتى وإن كان من خارج الدولة والمنطقة الجغرافية! مع ذكر الادلة والمصادر وروابط الفديوات الموجودة في فضاء الانترنت المبارك الداحض للخرافات التاريخية و الافتراضات الجدلية إذ ما على المجادل الغير مقتنع ان يرجع ويضغط الرابط ويرى ويسمع ما سجله التاريخ. وحقيقة يجب ذكرها في مدخل هذا الموضوع هي بعد أن أصبح الخميني الحاكم المطلق لإيران، لم يرسل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أبو القاسم الخوئي تهنئة إلى الخميني بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية!!!

ولم يشارك الخوئي مع اي طرف في الحرب العراقية الإيرانية إذ ظل الخوئي عالِمًا دينيًا فقط ، ونقل هذا التقليد إلى السيستاني الذي حاول الحفاظ على اتباع هذا المنهج لكنه تورط في تشكيل الحكومة التي جاء بها الامريكان 2003 واستمر في دعمهم وأسس مؤسسات انخرطت مع الخبطة التي سميت حكومة واتفاقات و استحقاقات انتخابية وحصص مكونات ، وبمعنى آخر اختلفت قم والنجف في نظرتهما للإسلام، إذ كانت النجف غير سياسية تؤمن بمنهج الابتعاد عن السياسة لحين ظهور الإمام الغائب صاحب الحق في اعتلاء سلطة العالم الإسلامي كله ، في حين تغير الأمر مع قم بعد عام 1979 إذ لم يكتف الخميني بقيادة الجمهورية الإسلامية بل أصبح قائدًا للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أمر لم يُسمح به من قبل لرجال الدين الشيعة، إلا أنه مع مجيء الخميني ظهر فكر التشيع السياسي بصورته الكاملة نسخة عن جماعة الإخوان السنية.

بعد يوم من وفاة الخميني، أخبر رئيس البرلمان حينذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني مجلس الخبراء بأنّ الخميني كان يعتبر خامنئي مؤهّلا للمنصب والرواية بحسب ما تناقلتها المراجع أن رفسنجاني قال خلال اجتماع المجلس “سمعت من آية الله شبستري نقلا عن آية الله طاهري عن حديث دار بينهما وبين الإمام الخميني بخصوص القيادة من بعده بأنه طالما أن خامنئي بينكم لا تبحثوا عن أحد”، ليرقى بذلك خامنئي خلال دقائق إلى آية الله خامنئي بـ60 صوتا مقابل 14 وكان انتخابه مخالفا للدستور الإيراني ، لا تخفى هذه الحقائق على أي متابع للشأن الإيراني وفي 2018 كشف مجهولين سرّبوا فيديو من 19 دقيقة سُجل داخل الجلسة الأولى لمجلس خبراء القيادة (في 4 يونيو 1989)

https://youtu.be/hESRqsfNYEY

في نفس هذا الفديو يقول خامنئي أمام مجلس الخبراء بتعجب كيف انه ليس بدرجة مرجع دين ولا حتى مجتهد او قريب من هذا ان يشغل منصب الولاية المطلقة ،،، يقاطعوه ويقولون هذا رأينا نحن!!! هو يتكلم عن الجانب الفقهي وهم يستعملون المنهج السياسي لصياغة منصب ديني على انه شئ مؤقت؟؟؟ وخامنئي يصحح لهم ان يقول ان هذا منصب ولاية عدول المؤمنين وليست ولاية مطلقة!!

وهنا اعتقد انه لم يستوعب ان الذي يحصل هو اتفاق سياسي على منحة درجة فقهية لايستحقها لكي يتولى منصب سياسي ديني اسمه مشتق من اصل اسلامي لاعطائه رمزية القداسة التي منحها لنفسه من قبل الخميني وهو الذي جعل خامنئي يبدو في هذا الاجتماع مرعوب من هول المجهول الذي يدفع إليه دفعا.

أتوقف هنا عن الكلام في الجانب الايراني وارجع الان الى الجماعات الشيعية المسلحة الحالية وسبب تبنيها العلني والتصريح بالولاء للخامنئي القائد السياسي الذي كما رأينا اصبح مرجع مجتهد ” دَمجْ ” بالمصطلح العراقي وهي استعارة عن بدعة التزييف الرسمي للمناصب والرتب والشهادات ، والبناء الفقهي للجماعات الاسلامية الشيعية المسلحة يحتاج الى وليّ فقيه له سلطة سياسية يجب أن يتدخل في صنع القرار العسكري الإداري ويتفاعل معهم في كل الابعاد ويمدهم بالفتوى الاقتصادية والسياسية والدعم المالي والعسكري والتحكم في تسمية الكوادر والقيادات لعدم وجود ألية افراز قادة والمناصب تمنح بالتسمية من الفقيه الخامنئي ولاتوجد عملية اختيار داخلي وهذا لا يتفق ولا يتوفر مع مجتهد مثل السيستاني البعيد عن كل هذا في المنهج والفكر والتنظير، حاول السيستاني إرجاع المدّ الديني المسلح لحوزة النجف بعد مسألة الجهاد الكفائي في 2014 وتشكيل الحشد الشعبي تحت هذا العنوان وضمْ اكبر عدد ممكن من التشكيلات المسلحة تحت عنوان الحشد واستعملت الأموال والرواتب و المكاسب والغنائم لتجميع هذه العصابات وابعادها عن الولاء المطلق لخامنئي لكن هذا بعد فوات الاوان وغاب وغفلت مرجعية النجف وعن الحكومة العراقية ان هذه المليشيات هي مجندة وتحت سيطرة جيش القدس وجهاز الاطلاعات الايراني ولم يعد ولائهم هو قرار شخصي أو قناعات فقهية أنما هي حكم وابتزاز ومن يخرج عن الطاعة يعدم سياسيا او اعلاميا او حرفيا يقتل بدم بارد وعلى الملأ لذا أصبحت هذه المليشيات على قناعة تامة ومطبقة بما يسموه الولاء الإيراني ولا يوجد هناك اي خيار امامهم مهما تبدلت المواقف السياسية او العسكرية في العراق ومهما كان موقف إيران السياسي وتصريحاتهم ومهما كان موقف النجف وتصريح السيستاني فهو عندهم مجرد مرجع تنظيري غير واقعي لا يؤخذ برأيه الفقهي وغير ملزمين باتباعه وان حصل اعتراض او تقابل بالرأي ينقلب الجميع على النجف ولديهم الفتوى الضمنية مسبقا بعدم اتباع من لا يوفر لهم الحماية والغطاء السياسي والشرعي ، لذا السيستاني هو الصامت الاخرس عن ظلم المليشيات بل هو نفسه اصبح لديه مليشيات ومؤسسات اقتصادية واستثمارية يمول بها هذه المليشيات التي تحميه بالقوة العسكرية وهو يحميها بالغطاء الشرعي ولا يوجد في العالم مجال من العلوم ولا الاختصاصات لمختلف المجالات من يوصف او يطلق عليه انه اعلم اقرانه واعلم الناس بهذا الاختصاص في هذا المجال او ذاك فقط في النجف اعطيت هذه المنزلة والمنصب لشخص يدعى انه اعلم اهل الارض في اختصاص الفقه الاسلامي وهذا دون ان يجتاز اختبار أو منافسة او حتى على الاقل يحل مسألة تعتبر معضلة يصعب حلها على اقرانه ، فقط في الحوزة اعطيت هذه المنزلة والمكانة ونصب ما يسمى بالمرجع الاعلى للطائفة الشيعية وهو السيستاني في العراق والولي الفقيه في ايران للخامنئي ومن قبله الخميني ، وبحث المرجع كمال الحيدري هذا في فيديو على اليوتيوب وبين الاختلاف في المعايير والمقاييس في من يطلق عليه الولي الفقيه واختيارالاعلم

https://youtu.be/Ke5lGbEzAoY

ونجد هنا ان خامنئي اعتلى السلطة الفقهية وهو نفسه يقلد غيره او الثابت والمعروف انه ليس هو المرجع الاعلم او صاحب العدد الاكبر من المُقلَّدين ولا يتوفر فيه ما يشترط في ما يجب ان يكون عليه المرجع الاعلى ان يقلده العدد الاكبر من الناس في وقته

وهنا نلاحظ ان الفقه الشيعي يتجاهل ولا يراعي الحكم الجماهيري في ادارة الدولة وحتى الدستور المصوت عليه والفقه الشيعي يعتبر هذا الدستور نافذا بعد ان يقره من قبل المرجع الاعلى وتعَلن الموافقة عليه من ثم بعدها يطرح للتصويت اذ لايمكن ان تمرر رغبة الناس في اقرار دستور لاتوافق عليه المرجعية هذا بحسب البناء الفكري الشيعي اذ ان المرجع الاعلى يمثل النيابة الفقهية والشرعية عن الإمام الثاني عشر الغائب وهو صاحب الحق الشرعي في حكم العالم الإسلامي كله، أي أن الجمهور وعدد المقلدين يتدخل في اختيار المرجع وهو بالتالي يحدد الدستور والقوانين التي يستفتى عليها بين الناس.

الدول والحكومات يمكنها الحكم والحياة والاستمرار في العيش دون مراجع او حوزات لكن يستحيل العيش دون وجود قانون او دستور او لوائح تنظم عمل المؤسسات ودوائر الدولة الحاكمة ، لهذا النظام الإيراني بعد قيام ثورة الخميني عمل على إبقاء السلطة السياسية والمرجعية داخل هيكل الحكومة ولا يخرج اللقب المرجعي خارج عن السلطة الحاكمة في شخص ليس له منصب رسمي في إطار الدولة وهو هذا ما يراد له التطبيق في العراق وجاري العمل على تنفيذه.

والولائي العراقي لايوجد لديه اي مسوغ شرعي او قانوني لاعلان ولاءه لشخص أو منصب خارج بلده لم يقدم له الموافقة على الدستور المصوت عليه ولا يوجد هناك معنى أو ضرورة اعلان الولاء لشخص هو نفسه أعلن أنه ليس بمرجع ديني ولا يمتلك المؤهلات لهذا ، واذا كان القصد هو الولاء السياسي فأن القانون العراقي يعاقب بالاعدام من يتعاون مع جهة خارجية ضد البلد.

المصادر:

الفيلم شبه الكامل لإنتخاب آية الله خامنئي ولي الفقيه

https://youtu.be/hESRqsfNYEY

السيد كمال الحيدري: من هو الأعلم في الأمة؟، حلقة منشورة على «يوتيوب» بتاريخ 8 أغسطس 2012م 1https://youtu.be/Ke5lGbEzAoY