المالية النيابية: لا تعيينات في العام الحالي

نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، وجود وظائف في موازنة العام الحالي، لكنها تحدثت عن درجات محدودة لوزارتين فقط.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، إن “موازنة 2021 لا تحتوي على تعيينات جديدة، باستثناء 1000 درجة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديداً للباحثين الاجتماعيين، إضافة إلى 150 درجة للسياحة”.

وأضاف كوجر، أن “هناك درجات أخرى تتعلق بما يسمى بالحذف والاستحداث وهذه غير مرتبطة بالموازنة”.

وأشار، إلى “الكثير من الوعود في الانتخابات بشأن التعيينات”، لكنه وضفها بـ “الكاذبة”، داعياً إلى “عدم تصديقها”.

وانتهى كوجر، إلى أن “موازنة العام الحالي واضحة التفاصيل، أما موازنة العام المقبل فلا نعرف عنها شيئاً كونها لم تنجز لغاية الوقت الحالي”.

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