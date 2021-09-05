النجف الأشرف ترتدي الحداد على وفاة المرجع الحكيم

بغداد: محمد الأنصاري

أعلنت محافظة النجف الأشرف، الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، وبينما تلقى العراق برقيات وبيانات تعاز من دول عدة عربية وأجنبية، أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بيان تعزية بكلمات مؤثرة تدل على مكانة الفقيد، في وقت شيعت فيه الجموع الغفيرة جثمان الراحل في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وقال السيد السيستاني في بيان تعزية نشره مكتبه الرسمي: “تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (رضوان الله عليه).

وأضاف، “لقد خسرت الحوزة العلمية في النجف الأشرف بفقدها أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه الشريفة لنصرة الدين والمذهب وكرّس حياته المباركة لخدمة العلم وأهله وخلف تراثاً علمياً جليلاً يحظى بمكانة سامية”.

بدوره، قدم المرجع الكبير الشيخ إسحاق الفياض، تعازيه بوفاة المرجع الحكيم إثر نوبة قلبية مفاجئة، وقال في بيان التعزية: إن “السيد الفقيد أفنى حياته بنشر تعاليم أهل البيت عليهم السلام وخدمة المؤمنين والحوزة المباركة”.

وأعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري حالة الحداد في النجف لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم السبت.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه في وقت سابق أمس الأول الجمعة بإعلان الحداد ليوم السبت بوفاة المرجع الحكيم.

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